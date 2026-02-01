為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    2028復出再戰賴清德？ 蔡英文PO登山照神回：下山後一切留在山裡

    2026/02/01 17:12 記者陳昀／台北報導
    蔡英文今在社群PO登山照表示，她卸任後，最喜歡做的事就是爬山，「不論艱辛或美好，下山後，就只能把一切留在山裡」。（圖擷取自蔡英文臉書）

    前總統蔡英文卸任後一舉一動仍備受關注，近期更有親藍名嘴炒作，小英2028可能復出跟賴清德總統競逐黨內初選，再次上演「蔡賴之爭」。蔡英文今在社群PO登山照表示，她卸任後，最喜歡做的事就是爬山，「不論艱辛或美好，下山後，就只能把一切留在山裡」，隱喻意味十足。

    「我卸任後，最喜歡做的事，就是爬山。」蔡英文表示，前幾天，她前往苗栗的頭屋、獅潭、大湖、三義，以及台中東勢，二訪在我任內推動「浪漫台三線」的「樟之細路」。

    蔡英文細數說，「樟之細路」的路程，一路起起伏伏很辛苦，但喜歡爬山的朋友都知道，沿路的風景，只有自己走過一次，才能深刻體會，「但不論艱辛或美好，下山後，就只能把一切留在山裡。」

    蔡英文說，但她倒是很珍惜，跟我一起爬山的夥伴，以及一路上，每當我快要放棄時，一直給我加油、打氣的山友，並謝謝苗栗的年輕議員陳品安跟我一起爬山。

    蔡英文強調，山不會因誰而改變方向，山頂的美景也不會消失，有人走得快，有人走得慢，只要我們彼此照應，走在同一條路上，山就一直都在，路也會一直有人走，真心推薦大家，「去爬山時，別想太多。山，會告訴我們答案。」

