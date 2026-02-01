酸蔡其昌外務多挑戰柯建銘選總召 黃國昌：從來不會越俎代庖民進黨家務事

立委蔡其昌有意挑戰民進黨團總召一職，他昨暗指反駁民眾黨主席黃國昌造謠抹黑，黃國昌今回應「民進黨的家務事，我從來不會越俎代庖」。（記者王藝菘攝）

立法院新會期今天展開，據本報掌握，民進黨團總召柯建銘尋求連任，曾任立法院副院長的立委蔡其昌也報名挑戰總召一職，民眾黨主席黃國昌前天在記者會開酸「可能蔡其昌不太常在立院活動，因為他業外事務很多，沒注意到立院狀況」，蔡其昌昨反駁暗指黃造謠抹黑，黃國昌今受訪回應「民進黨的家務事，我從來不會越俎代庖」。

蔡其昌昨天在臉書粉專發文表示，「看到有位在野黨前立委同仁（指黃國昌）在媒體前說蔡其昌不常在立法院，都在忙業外事務，可能不熟悉立法院現況。」他澄清「欸！我在立法院獲得多個會期的優秀立委獎、去年更獲得特殊貢獻獎，到立法院開會的出席率、質詢率也算是前段班的資優生。總不能因為我有能力協助大家處理體育事務，就這樣亂造謠抹黑吧」。

請繼續往下閱讀...

黃國昌今成立新北市長競選總部接受媒體聯訪被問及此事，他回應，沒有關係啦，「我想現在公開透明有1個好處，就是你在立法院的表現，在立法院的網站上面通通都看得到，當然蔡其昌對他自己有他的期許，我對我自己也有自己的期許，或許我們兩位對於當立委的自我期許，標準不太一樣，不過我也尊重蔡其昌對他自己的期許」。

他強調，蔡其昌要競選總召的民進黨家務事，他從來不會越俎代庖，這場總召選舉接下來會出現什麼變化，他也是尊重民進黨的黨內民主程序，他強調，「我們幫人民做事都來不及了，我實在沒有那個美國時間 去管民主進步黨黨內的家務事」。

立委蔡其昌在臉書粉專發文澄清，暗指民眾黨主席黃國昌造謠抹黑。（圖擷取自「蔡其昌」 臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法