    AIT頻繁發文挺國防預算 學者：溝通藍白無效、直面台灣民眾

    2026/02/01 16:51 記者黃靖媗／台北報導
    美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元分析，由於與國民黨、民眾黨溝通的成效不彰，讓AIT轉向透過社群媒體、公開發言直接與台灣民眾溝通，盼藉民意影響政治人物決策。（資料照）

    美國在台協會（AIT）近期頻繁透過社群媒體表達美方對台灣強化國防、1.25兆特別預算的支持。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元分析，由於與國民黨與民眾黨溝通的成效不彰，讓AIT轉向透過社群媒體、公開發言直接與台灣民眾溝通，盼藉民意影響政治人物決策。

    葉耀元認為，AIT頻繁發文可能有兩種意涵，其一為對台灣民眾進行美國外宣的意圖；第二，也可能僅是川普執政背景下，美國外交體系更強化社群媒體的使用，藉社群媒體宣導政策的結果。

    葉耀元表示，國防特別預算需要立法院同意才能通過，若未能通過，將和美國認定的台灣必須強化國防與自我防禦意願完全相悖，而立法院現在的行為形同「背刺」美國。

    葉耀元指出，AIT過往花了許多時間與國民黨、民眾黨溝通，甚至民眾黨主席黃國昌都曾「快閃」美國，黃回台後態度卻不見改變。他分析，這讓AIT發現與政治人物的溝通成效不彰，轉為透過社群媒體、公開發言直接與台灣民眾溝通，希望台灣民眾能給政治人物更多壓力，讓政治人物別去阻擋台美友好法案。

    針對上月中旬AIT處長谷立言（Raymond Greene）在國防安全研究院演說內容，罕見盤點台美在軍事領域的合作。葉耀元認為，這是AIT對於「向美國買武器是繳保護費」、軍售交貨延遲等輿論的回應，以單點擊破的方式，用強調台美國防合作互利共生、產業鏈緊密不分，來破除「疑美論」。

    葉耀元觀察分析指出，AIT發文的文字一貫誠懇、用字斟酌，以簡單分析且維持政策中立的角度闡述美國立場，截至目前為止少有中國藉AIT社群發文操作「疑美論」的紀錄，顯示AIT即便頻繁發文，中國也難以將之轉化為操作疑美論的素材。

