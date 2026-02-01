自由不是免費！盤點AIT 3個月內7度公開力挺我國防預算

美國在台協會處長谷立言。（資料照）

總統賴清德去年11月25日投書美媒、行政院同月27日正式提出「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」（1.25兆國防特別預算）後，美國在台協會（AIT）屢次透過臉書表達美方支持台灣強化國防，也支持台灣的國防特別預算。從去年11月26日至今，AIT已經至少7次透過臉書、處長公開演說、發言人回應等途徑，表達對國防特別預算與強化防衛的支持。

2025年11月26日，AIT處長谷立言（Raymond Greene）透過臉書，對賴清德投書華郵宣布的1.25兆國防特別預算表達歡迎，並指出該預算是朝向藉由強化嚇阻以維持台海的和平穩定，所邁出的一大步。

2025年12月10日，谷立言接受三立《一件軍外套》專訪，強調美國對台灣的國防特別預算的支持。

2025年12月23日，在藍白於立法院程序委員會4度封殺1.25兆國防特別預算之際，AIT臉書曝光，副處長梁凱雯與國民黨副主席李乾龍及張榮恭會面，並指出梁凱雯於會談間，重申美國支持台灣強化防衛能力，及維持台海和平穩定的重要性。

2026年1月14日，民眾黨主席黃國昌閃電訪美後，AIT透過發言人回應，強調美國強力支持台灣強化防衛能力及嚇阻力，並引述谷立言去年11月26日在社群媒體所述，「AIT對賴清德總統所提出的新台幣1兆2500億元國防特別預算表示歡迎」。

2026年1月22日，谷立言於國防安全研究院演說，罕見完整、系統性地論述台美在軍工國防產業相關合作，並強調美國正與台灣業界合作，致力擴大台灣本土的國防工業基礎，強調「自由並非平白得來的」。

2026年1月30日，立法院第11屆第4會期結束日，AIT也發文引述天下雜誌專訪內容指出，台灣是南海與東海之間的樞紐，控制進出太平洋的通道；現在美國在印太地區的演習都是多邊進行，有時同時有十多個國家參與，可以看到一個區域盟友網絡正在成形，有助於實現《國家安全戰略》所設定的嚇阻衝突目標。

2026年1月31日，AIT於臉書一連發布3篇貼文，內容引述AIT處長谷立言接受天下雜誌專訪內容，強調投資自身國防工業的3大好處，並表達美國希望與台灣合作韌性。隨後AIT宣布因美國政府撥款問題，將在辦公全面恢復前，不定期更新臉書粉絲專頁，僅會發布緊急安全資訊。

