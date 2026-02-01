為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    歐洲7國共8國會議員訪台 將與台交流韌性合作

    2026/02/01 16:38 記者黃靖媗／台北報導
    中北歐國家國會議員訪問團訪台，外交部歐洲司副司長陳明杰接機致意。（圖由外交部提供）

    中北歐國家國會議員訪問團訪台，外交部歐洲司副司長陳明杰接機致意。（圖由外交部提供）

    中北歐國家國會議員訪團一行8人今（1）日至6日訪問台灣，由立陶宛國會外交委員會副主席帕季格（Žygimantas Pavilionis）率領來自歐洲7國國會議員來訪。外交部說明，訪團在台期間將晉見副總統蕭美琴、拜會外長林佳龍，與我國針對台歐民主韌性合作、共構民主供應鏈等議題交換意見。

    外交部說明，中北歐國家國會議員訪團在台期間將晉見副總統蕭美琴，拜會外交部長林佳龍，並接受國安會秘書長吳釗燮及外交部次長吳志中款宴，另將拜會立法院副院長江啟臣、國防部副部長徐斯儉、海委會政務副主委兼海巡署署長張忠龍，以及經濟部能源署代理署長吳志偉等，針對與我國推動台歐民主韌性合作、共構民主供應鏈等議題交換意見。

    外交部說明，訪團此行也將與國防安全研究院、數位外交協會交流，並赴金門參訪，深入瞭解民主台灣發展現況及前沿歷史。

    外交部指出，訪團成員包含團長帕季格、愛沙尼亞國會外交委員會主席梅馬侃（Marko Mihkelson）、芬蘭國會議員楊克西（Aleksi Jäntti）、德國國會友台小組主席徐德分（Till Steffen）、立陶宛國會友台小組主席巴諾瓦斯（Ruslanas Baranovas）、波蘭國會歐盟事務委員會主席波格妮絲（Agnieszka Pomaska）、瑞典國會議員艾索菲（Ann-Sofie Alm），及烏克蘭國會議員索博列夫（Serhii Soboliev）。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播