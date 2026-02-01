歐洲7國共8國會議員訪台 將與台交流韌性合作

中北歐國家國會議員訪問團訪台，外交部歐洲司副司長陳明杰接機致意。（圖由外交部提供）

中北歐國家國會議員訪團一行8人今（1）日至6日訪問台灣，由立陶宛國會外交委員會副主席帕季格（Žygimantas Pavilionis）率領來自歐洲7國國會議員來訪。外交部說明，訪團在台期間將晉見副總統蕭美琴、拜會外長林佳龍，與我國針對台歐民主韌性合作、共構民主供應鏈等議題交換意見。

外交部說明，中北歐國家國會議員訪團在台期間將晉見副總統蕭美琴，拜會外交部長林佳龍，並接受國安會秘書長吳釗燮及外交部次長吳志中款宴，另將拜會立法院副院長江啟臣、國防部副部長徐斯儉、海委會政務副主委兼海巡署署長張忠龍，以及經濟部能源署代理署長吳志偉等，針對與我國推動台歐民主韌性合作、共構民主供應鏈等議題交換意見。

外交部說明，訪團此行也將與國防安全研究院、數位外交協會交流，並赴金門參訪，深入瞭解民主台灣發展現況及前沿歷史。

外交部指出，訪團成員包含團長帕季格、愛沙尼亞國會外交委員會主席梅馬侃（Marko Mihkelson）、芬蘭國會議員楊克西（Aleksi Jäntti）、德國國會友台小組主席徐德分（Till Steffen）、立陶宛國會友台小組主席巴諾瓦斯（Ruslanas Baranovas）、波蘭國會歐盟事務委員會主席波格妮絲（Agnieszka Pomaska）、瑞典國會議員艾索菲（Ann-Sofie Alm），及烏克蘭國會議員索博列夫（Serhii Soboliev）。

