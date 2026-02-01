韓國瑜上任2年爭議不斷 公督盟：史上最不中立的失格院長

立法院長韓國瑜。（資料照）

立法院本屆國會運作已過半，立法院長韓國瑜上任迄今在議事處理態度與中立角色上卻備受質疑，除了在處理藍白力推的「國會擴權法案」等爭議法案時在程序上以「舉手表決」、忽視立院衝突暴力通過；在面對涉及中共議題的相關議案也刻意拖延、壓案。公督盟執行長張宏林表示，整體來講，韓國瑜是史上最不中立、失序不透明，不注重國會外交、不捍衛台灣主權的失格院長，現在立法院的亂象，韓國瑜絕對要記上一筆。

張宏林指出，國會議長的角色是扮演議事協調者，讓議事好好進行，但本屆立法院許多議事的混亂，都源自於韓國瑜的議事不中立，在許多運作上加入政黨間的攻防，是一個失格的行為。韓國瑜也將議事人員等技術幕僚拉入政治攻防，這是很可惡的事，技術幕僚應該以其專業來運作。

張宏林舉例，關於詐領助理費案，立法院之前函覆法院的回文表示，認為編列立委公費助理經費是補助立委問政需要所須的財力不足，本質屬於立法委員補助費的性質；而藍白在推動國會擴權法案時，法制局長郭明政領銜的報告竟稱「憲法判決無遵從必要」，做出違背憲政概念、常識的聲明，整個立法院在韓國瑜的掌權下，相當退步。

張宏林進一步表示，韓國瑜任內，國會外交嚴重退步，前立法院長游錫堃任內，立法院自己設立外交相關部門，但在韓國瑜任內，國會外交是非常的被動；國會外交是台灣的活路，但韓國瑜是史上在國會外交最不積極的院長。捍衛台灣主權的部分，韓國瑜也是失格，聯合國2758號決議到現在還有許多國家聲援台灣，認為聯合國2758號決議只處理中國會籍的問題，並沒有說中國擁有台灣、中華民國的主權，這是非常重大的宣示，但即使各黨團已經提案並交付協商，迄今仍無下文，韓國瑜一再拖延，沒有讓此事進行完整的討論，是很糟糕的。

張宏林指出，國會透明也是一大倒退，前立法院長王金平成立跨黨派國會透明推動小組，前立法院長蘇嘉全、游錫堃也進一步成立國會開放委員會，但韓國瑜上任後就中止運作，透明國會的推動幾乎是原地踏步，並沒有任何建樹，現在大家看到的相關透明樣態，都是前任院長建構的，在韓國瑜任內並無加強。

另外，今年度的中央政府總預算，在原本的預算會期不但未完成審議，更連交付都沒辦法完成，創下憲政史首例。張宏林表示，雖然身為議事主席要尊重各黨團間的攻防，但韓國瑜是選擇性的介入，協助藍白推進議事攻防，而在應該幫國家預算努力推動的過程中，他反而置之不聞。整體來講，韓國瑜是史上最不中立、失序不透明，不注重國會外交、不捍衛台灣主權的失格院長，現在立法院的亂象，韓國瑜絕對要記上一筆。

