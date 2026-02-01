新北市長競總成立 黃國昌喊出「給他4年讓新北更有型」

民眾黨主席黃國昌今天成立新北市長競選總部，包含前黨主席柯文哲（前排左2）、國民黨「戰鬥藍」領袖趙少康（前排右2）等藍白人士到場相挺。（記者王藝菘攝）

民眾黨主席黃國昌今天在新莊區化成路上成立新北市長競選總部，包含前黨主席柯文哲、國民黨「戰鬥藍」領袖趙少康等藍白人士到場相挺，3人同台下，黃國昌說他會展現最大風度，在野在新北市的合作，不僅是君子之爭，並強調三角形2邊加起來一定大於第3邊，他喊話會讓新北更有型，「請相信國昌，給我4年，我會讓大家為了新北感到驕傲」。

黃國昌表示，去年12月27日在新莊辦完為新北應援活動後，就正式在此簽下競總租約，他說明，不僅因為此地是新北市的中心，而且跟新莊副都心完全不一樣，這裡是新北最需改變、更新的地方，從這出發，對他來講意義格外重大。

他提到，相信接下來長競選過程，大家常常會提到他跟政壇前輩台北市副市長李四川之間的競合，他拜託支持者，把這過程當成是台灣民主活力健康的展現，一起讓這個過程成為台灣民主、新北市民選擇的典範，政治可以不用罵來罵去，政治除了競爭，還有合作，為了更重要的目標、願景，大家可以攜手合作。

他舉台北市的北投士林科技園區為例，他稱柯文哲當初不計毀謗、勇敢落實北士科時，柯文哲承受了多少的抹黑，現在北士科將由台北市副市長李四川代表台北市跟輝達準備簽約，「如果沒有前人種樹，哪來今天的成果，市政就是這樣，一棒接一棒」。

柯文哲指出，黃國昌前天還在立法院奮戰到最後一秒，今早競選總部就已開幕，表示他非常有效率，競總就是民眾黨的縮影，黨本來就沒什麼資源，今年選舉只能用最有限資源做最大發揮，新北市是全國人口最多的行政區，長年以來由2大黨輪流執政，他認為新北市的交通、居住環境改變太慢，需要全新的政治人物，所以新北市需要黃國昌。

他提到，很多人說黃國昌太兇、咆哮，但大家到底要什麼樣的政府？要鄉愿型的還是要做事認真的？這是新北市民要去思考的。他說，黃國昌當民眾黨主席時，帶著黨走過最困難的時刻，一步一步繼續成長，從這些就知道他學習速度很快，因為他做事非常認真。

趙少康表示，黃國昌的確像講柯文哲講的，是非常好的領袖人物，跟他合作反惡霸，力量無比強大，上禮拜訪問國民黨主席鄭麗文，她說舊曆年前應會決定黨的新北市長人選，「如果問我，我認為國民黨支持李四川」，春節之前相信藍白在3月應會協調好。

黃國昌（左2）喊話會讓新北更有型，給他4年，他會讓大家為了新北感到驕傲。（記者王藝菘攝）

黃國昌說，他跟台北市副市長李四川之間的競合，拜託支持者當成是台灣民主活力健康的展現。（記者王藝菘攝）

