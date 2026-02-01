李貞秀2/3就職邀請函曝光！賴中強示警：韓國瑜此舉恐違法

中配出身的民眾黨籍李貞秀將於後天（3日）在立法院舉辦宣誓就職典禮，她已廣發邀請函給政界友人。（記者林哲遠攝）

中配出身的民眾黨籍李貞秀將於後天（3日）在立法院舉辦宣誓就職典禮。熟諳法律的台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強律師今受訪時列出「國籍法」、「公職人員選舉罷免法」相關規定強調，李貞秀在就職前應有申請放棄中國籍的動作才能就職；立法院長韓國瑜此舉恐涉違法。

據悉，對於就任立委一事，李貞秀已廣發邀請函給政界友人。邀請函指出，謹訂115年2月3日（禮拜二）上午10點30分於中華民國立法院舉行「李貞秀、陳清龍、王安祥、邱慧伽、蔡春綢、洪毓祥立法委員」就職典禮。李貞秀敬邀，上午10時30分典禮開始，就職宣誓（大法官：陳忠五）、拍照、媒體聯訪；10時40分典禮結束，貴賓前往立法院國會康園餐廳三樓包廂。

不過，根據「國籍法」規定，中華民國國民兼具外國國籍者就任立委前，應於就（到）職前辦理放棄外國國籍，並於就（到）職之日起一年內，完成喪失該國國籍及取得證明文件。

國籍法第廿條明定，中華民國國民兼具外國國籍者，擬任本條所定應受國籍限制之公職時，應於就（到）職前辦理放棄外國國籍，並於就（到）職之日起一年內，完成喪失該國國籍及取得證明文件。但其他法律另有規定者，從其規定。

賴中強說明，根據國籍法上述規定，並非是李貞秀可以做一年立委，等到她沒拿出放棄中國籍證明才把她請下台；該法第廿條規定是，當立委就任時，就需提出你有去申請放棄中國籍的證明，因為申請放棄國籍是一個程序，所以「國籍法」才規定須在一年內取得完成國籍放棄的證明。

他強調，前提是，李貞秀有去申請放棄國籍！如果李貞秀根本沒有去申請放棄，或者她打從心裡就不認為中華人民共和國、中華民國是不同的國家，那根本不應來當立委。

此外，在不分區立委遞補的法律程序上，賴中強表示，據「公職人員選舉罷免法」規定，立法委員之遞補，應自立法院註銷名籍公函送達之日起15日內，由中選會公告遞補名單；然而，目前，中央選舉委員會僅剩四位委員，依法規定至少要有5位委員才能舉行會議並決議，立院新會期應先讓中選會名單通過，讓中選會至少有五位委員能開會做決議，才能公告遞補名單；因此，在這段時間內，民眾黨六位立委都不能就任。若韓國瑜仍然在2月3日為民眾黨六位不分區備位立委舉辦宣誓就職，將造成嚴重的違憲問題，韓國瑜並無此職權。

不過，中選會已在昨天公告全國不分區及僑居國外國民選出之第11屆立法委員遞補當選人名單（洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀）。

