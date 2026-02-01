謝典霖曬「衣鳯百貨」惹議 許美華：之前批賴清德祖厝的人呢？

謝典霖開箱「衣鳯百貨」，引起外界議論。許美華今指出，那些曾經在總統賴清德祖厝前面嘻笑打卡的「徐巧芯們」，有沒有任何一個人，會用攻擊賴家祖厝百萬分之一的相同標準，來關切謝衣鳳家族的幾億豪宅？（資料照）

國民黨立委謝衣鳯位於彰化縣溪州鄉的謝家住宅，被網友笑稱是「衣鳯百貨」，近期卻被其胞弟、彰化縣議長謝典霖「開箱曝光」，姊弟在選舉方面的緊張關係引起外界議論。反紫光奇遊團成員許美華今（1日）在臉書發文指出，那些曾經在總統賴清德祖厝前面嘻笑打卡的「徐巧芯們」，有沒有任何一個人，會用攻擊賴家祖厝百萬分之一的相同標準，來關切謝衣鳯家族的幾億豪宅？

許美華表示，看到謝典霖拍了謝衣鳯的豪宅開箱影片，實在很難不讓人想到，之前總統大選時，「徐巧芯們」是如何羞辱式地攻擊賴清德的萬里礦坑祖厝。許美華認為，政治人物忌諱炫富，她猜謝典霖跟謝衣鳯反向操作，目的是要為未來選舉消毒鋪路、先講先贏，「我家本來就很有錢，早就讓大家看我家豪宅了，我沒有要隱瞞喔」，最後謝典霖還聲稱是因為彰化的土地比較便宜。

請繼續往下閱讀...

許美華提到，她查詢之後發現彰化縣溪州鄉，最近一年熱門社區透天價格大概落在15到20萬，謝衣鳯家族豪宅連土地、建物跟室內諸多設施，正常情況下，至少需要耗資3至5億，謝典霖說彰化土地比較便宜，許質疑：「賴清德萬里祖厝那邊的土地，有比較貴嗎？賴清德29.3坪的萬里老宅，根據實價登錄，價值新台幣103萬元，大部分立委的車子都比那間房子貴。」但賴清德卻因為要選總統，礦坑祖厝的歷史性違建問題，被藍白陣營咒罵到十惡不赦，最後用信託方式捐出來做公益。

許美華表示，對照藍白對賴清德祖厝的無情攻擊，她只想問：「那些曾經在賴清德祖厝前面嘻笑打卡的徐巧芯們，有沒有任何一個人，會用攻擊賴家祖厝百萬分之一的相同標準，來關切謝衣鳯家族的幾億豪宅取得土地有沒有違法變更問題？裡面的設計有沒有違建？謝衣鳯家族可以輕鬆蓋出數億豪宅，過去有沒有利用政治特權借勢借端牟利？」

許美華直言：「我猜，藍白沒有人會對謝家豪宅講一句話。賴清德百萬礦坑祖厝萬惡不赦，彰化謝家幾億豪宅裡所當然。我不是賴粉，但我願意幫賴清德詛咒曾經攻擊賴家祖厝的拍咪啊都下地獄，因為你們連人性的基本善良都沒有。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法