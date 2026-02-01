為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    北市議員中頭彩800萬? 許淑華：若中樂透 珍奶+饒河夜市胡椒餅

    2026/02/01 14:52 記者何玉華／台北報導
    許淑華說，若中樂透，除了請喝珍奶，還會加上饒河夜市的胡椒餅。（圖擷取自許淑華臉書）

    許淑華說，若中樂透，除了請喝珍奶，還會加上饒河夜市的胡椒餅。（圖擷取自許淑華臉書）

    誰中了今彩539頭獎？名嘴王瑞德1月30日在臉書發文，曝光有台北市議員中了今彩539頭獎，請喝珍珠奶茶。引發大家好奇究竟是哪位台北市議員中獎？有網友也根據台彩資訊，指開出頭彩的彩券行在信義區，因此將得獎名單縮到松山、信義區的議員，美女議員許淑華說「真的不是我」，如果是她中樂透，除了珍奶，她會外加饒河夜市胡椒餅，隨手幫選民行銷一波。

    許淑華說，本來不想發文的，可是好多人問她，「但真的不是我」；她說，自己每天認真上班、為選民服務，才是她目前唯一的「固定收入來源」。至於珍奶，不中獎也可以請。還說如果她中樂透，除了珍奶外，還會加上饒河夜市胡椒餅。希望財神爺也眷顧她，她下一期會買樂透試試。

    另一名民進黨籍議員洪健益已先自清說不是他。洪健益表示，他是週二（或週三）錄製三立節目時，請在場的人喝珍奶，過程中主持人問，為什麼要請？他順口說中樂透彩，有來賓就接話問「中什麼？」他回答「今彩539」；該名來賓隨即說，那中了800萬元，扣稅後還能領640萬元，他就順勢說對，沒想到造成誤會。強調是一場玩笑話，他平時也不怎麼買樂透彩。

