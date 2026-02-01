從舉手表決到壓案護航！韓國瑜掌國會失職、不中立歷歷在目

立法院長韓國瑜。（資料照）

立法院第十一屆第五會期今天展開，回首本屆國會運作已過半，立法院長韓國瑜上任迄今在議事處理態度與中立角色上卻備受質疑。盤點韓國瑜就任院長以來，除了在處理藍白力推的「國會擴權法案」等爭議法案時在程序上以「舉手表決」、忽視立院衝突暴力通過；在面對涉及中共議題的相關議案也刻意拖延、壓案，韓國瑜以立法院長大家長之姿的諸多作為令人不勝唏噓。

回顧韓國瑜上任立法院長迄今，屢屢發生議事不中立等諸多爭議，首先於2024年5月藍白硬闖「國會擴權法案」審查期間，當時國民黨立委佔領主席台防範民進黨立委杯葛議事，民進黨團提議點名表決，韓國瑜則宣布三十年未曾使用的「舉手表決」，民進黨團嚴厲譴責議事程序不正義、韓主持議事不公。

2024年10月總預算案審查時，民進黨團在10月19日院會決定議程階段，提議增列行政院函請審議一一四年度中央政府總預算案，但韓國瑜初次詢問在場立委有無異議時，因國民黨立委大遲到、現場回應「沒有」！韓國瑜一臉錯愕後再詢問兩次，直到有國民黨立委匆忙進場喊「有異議」，才訴諸表決，被質疑故意拖延時間。

同年12月，國民黨團舉手表決強行通過憲訴法、選罷法及財劃法三部修正案，期間在議場包圍民進黨團，並把民進黨立委沈伯洋等人推下主席台；而後韓又因國民黨籍召委徐欣瑩、陳玉珍的一紙公文，扣住三讀通過的選罷法、財劃法不咨請總統公布。

隔年2025年3月21日立法院會總質詢期間，桃園市市政顧問、新黨副秘書長游智彬持記者證進入議場直播，辱罵民進黨女性立委，甚至進行人身攻擊，但立法院長韓國瑜毫無作為，秘書長周萬更連同「吃案」，民進黨團對此提出強烈譴責，要求韓徹查。

緊接著，韓國瑜又於3月25日晚間7時15分進入議場，突然表決將反廢死、反戒嚴公投案逕付二讀。民進黨團總召柯建銘當時怒斥，在立院法定開會時間以外表決是違憲的，依據憲法第六十三條規定，立院要議決法律案、預算案等，有議才有決，韓卻違法決議，「這樣每晚都可以開會？半夜十二點也可以」？

除了在議事處理不公外，在議案處理上只要涉及對中議題，韓國瑜也刻意拖延、壓案，不召集黨團協商。首先，2024年5月起美國等民主友盟前年5月起陸續通過挺台決議，反對北京扭曲詮釋聯大第二七五八號決議，立法院朝野黨團前年九月曾提出相關聲明，民進黨團版本接近國際挺台決議，豈料，三黨黨團提案2024年9月20日交付協商，迄今仍無下文。

再者，中國2025年11月起以「涉嫌分裂國家」等莫須有罪名，揚言對沈伯洋展開全球抓捕，引起國際社會關注與聲援。民進黨團11月14日提案建請院會作成決議，譴責中共跨境鎮壓惡行，藍白兩黨團原反對列入議程，經協調，該案通過逕付二讀，交付黨團協商。當總統賴清德更出面呼籲立法院長韓國瑜維護國會尊嚴，韓則反嗆：「自己生病，要別人吃藥」，並建議賴廢除台獨綱領、撤回「敵對勢力說」，導致該案迄今仍未協商。

此外，民眾黨立委黃國昌今年1月19日在立院外交及國防委員攸關國防特別條例的機密會議中，突然將機密資料帶出會議室，引發國安疑慮之際。當民進黨團前往立院警衛隊調閱監視器畫面時，卻遭立院秘書長周萬來禁止翻拍監視錄影，此舉遭民進黨立委林楚茵痛批，韓國瑜是在公然包庇洩密犯嗎。

