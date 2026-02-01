府院動員推廣「爭取3天」防災行動 賴清德：平安不能只靠運氣

總統賴清德、副總統蕭美琴近日相繼在社群，發布以「爭取3天，爭取更多時間」為主題的防災避難須知影片。（圖擷取自賴清德Threads）

總統賴清德、副總統蕭美琴近日相繼在社群，發布以「爭取3天，爭取更多時間」為主題、由「全聯先生」拍攝的防災避難須知影片，呼籲民眾以3項具體行動「準備防災避難包」、「建立自己與家庭的防災計劃」、「參加緊急救護課程」，平安不能只靠運氣，為各種突如其來的災害預先做好準備，讓自己及家人都更安全。

賴清德表示，平安不能只靠運氣，颱風、地震總是突然出現，多一點準備，就能少一分慌亂、多一分把握。為什麼要強調「爭取3天」？因為在災害發生的第一時間，消防與醫療人力會優先投入搶救生命，在外部救援與物資到位之前，「3天」就是關鍵的72小時，若事前有準備，除了穩住生活步調，也能夠照顧身邊的人。

賴清德說，分享這3支影片，是當突如其來的災害發生時，民眾更知道該做什麼、能互相照應，就是一種最大的力量，呼籲民眾也可以參加緊急救護課程，或加入防災士的行列，把這份準備與力量，傳得更遠，讓社會更有韌性！

蕭美琴也提醒，災難來臨時，真正能保護我們的，是平時是否做好準備，「爭取3天」指的是災害發生後黃金72小時。平時做好儲備3天災難生存力的準備，在外部支援與物資完全到位之前，就能少一分恐慌、多一分安全。

蕭美琴說，除了準備防災包、學會基本救護的知識之外，也為自己和家人建立一套清楚的防災計畫。包括災害來時該怎麼應變、如何聯絡彼此、需要哪些基本物資，平時多想一步，關鍵時刻就能更安心，邀請大家分享這3支防災影片，將守護的力量持續擴散，讓我們的社會更具韌性，台灣更安全。

這3支由「全聯先生」拍攝的防災宣導影片，提醒民眾在日常生活中多一分準備，在災害發生時就能減少慌張，讓每個家庭都更安全，而當每個人、每個家庭都做好準備，就能建立起社會應對災害時的韌性，內政部、衛福部、教育部、國防部及各政府機關近日也透過各管道同步宣導，盼能讓更多民眾認識並付諸行動做好防災準備。

