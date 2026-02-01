開箱700坪「衣鳯百貨」幫姊姊「敗票」？謝典霖︰無關政治

快過年了，彰化議長謝典霖（左）今天拜訪縣議員，提前祝福新春快樂、吉祥如意。（謝典霖服務團隊提供）

網紅億百豪森在彰化議長謝典霖帶領下，開箱位於彰化縣溪州鄉的謝家住宅，這棟豪宅被網友戲稱為「衣鳯百貨」、「白宮」，但謝典霖卻不避嫌，主動拋出豪宅議題，政壇解讀謝典霖此舉是打預防針，對此，謝典霖強調，此舉與家族政治安排無關，謝家住宅總會被刻意放大檢視，不如主動攤在陽光下。

地方政界對於謝典霖上述之舉議論紛紛，開箱謝家豪宅也從昔日的爭議話題，又成為為現在的焦點話題，地方人士甚至懷疑，與謝典霖日前表明謝家姊弟倆「維持現狀」論（姊姊繼續做立委、弟弟繼續做議長），希望姊姊打消選縣長的念頭，或謝家長輩拋出「擇一說」（謝家縣長、議長選擇其一選）的佈局有關。

對此，謝典霖否認政壇的上述解讀，他強調此舉與家族政治安排無關。他說，每到選舉年，謝家住宅總會被刻意放大檢視，相關質疑與攻擊層出不窮，與其被動挨打，不如主動攤在陽光下，讓外界清楚了解實際狀況。他認為，房子從取得土地、興建到完成，過程都有脈絡可循，並非外界所指的來路不明。

謝典霖指出，謝家本身有長期經營的事業，並非靠政治賺錢，蓋房子也是一步一步累積而來，希望外界不要每逢選舉就將同一議題反覆操作。即便支持與不支持的人立場不同，但至少讓事實攤開，讓社會自行判斷。

謝典霖也坦言，這次選擇公開開箱，確實有拉高自己網路聲量的考量。他指出，基本上這是他們的家，不要每次到選舉就拿這個議題惡意攻擊謝家，他自己將拚議長連任，只要進入選舉階段，相關攻擊就難以避免，既然無法阻止，不如正面回應，也展現面對質疑的態度。

對於外界聯想此舉是否涉及謝家未來政治布局，還有阻斷姊姊選縣長的想法？謝典霖重申，沒有誰要退、誰要讓的問題，相關揣測過度延伸。他強調，這次單純是因應他要拚議長連任，主動說清楚、講明白，希望外界回到公共事務本身，不要再拿「白宮」攻擊謝家。

彰化議長謝典霖（第二排中）今拜會縣議員白玉如（第二排右2）爭取拚連任支持。（謝典霖服務團隊提供）

