國民黨提名時程 楊瓊瓔：希望能趕快定於一尊

攤商送上菜頭，祝福楊瓊瓔好采頭。（記者歐素美攝）

爭取國民黨台中市長提名的立委楊瓊瓔，今天上午分別前往豐原果菜市場及豐原菜市場發送春聯，針對同黨立法院副院長江啟臣喊話中央下屆台中市長提名愈快愈好，楊瓊瓔表示，她也希望能趕快定於一尊，但強調國民黨最重視的就是制度、公平與團結，她始終依循既有機制，尊重黨的決策程序，唯有在公開、透明、讓基層安心的前提下，所產生的結果才能真正凝聚共識，也才能贏得選民的信任。

今天上午7點多，楊瓊瓔即到豐原果菜市場，逐一向攤商與行口業者拜票，並致贈與立法院長韓國瑜聯名的「馬上幸福」春聯，攤商把握機會向楊瓊瓔反映菜價波動、物流成本上升及人力短缺等問題，期待政府持續協助改善市場設施。

請繼續往下閱讀...

楊瓊瓔隨後轉往豐原菜市場，攤商紛送上菜頭、鳳梨或青蒜等，祝她好采頭、旺旺來及「凍蒜」，互動熱絡。楊瓊瓔表示，台中在盧秀燕市長帶領下，重大交通建設穩健推進、城市公共設施持續改善、財政紀律維持良好，已奠定全台第二大城基礎，女性特質更重視傾聽、整合與照顧，若能由「女力接棒」，延續盧秀燕路線的「女力」治理精神，更能回應市民生活中的實際需求，讓城市發展與市民幸福同步前行。

媒體詢問「台美關稅15%，賴總統說產業界都很滿意」，詢問楊的看法； 楊瓊瓔說，因為正式的文尚未送到立法院，但我們一致支持產業，台灣的根基及經濟基礎就是傳統產業，所以我們支持傳統產業，每一個人都希望關稅低才能幫助我們的產業，但是所有相關的配套，希望政府說明清楚，最重要的是讓產業真正能夠立足跟世界來競爭。

楊瓊瓔一早到豐原果菜市及豐原菜市場等發送春聯。（記者歐素美攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法