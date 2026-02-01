柯文哲遇「學妹」陳情他秒閃？黃國昌：我讓空間讓她出來陳情

民眾黨主席黃國昌（右）今天成立新北市長競選總部，前黨主席柯文哲（左）也到場。（記者王藝菘攝）

民眾黨主席黃國昌今天（1日）起卸下立委職務，同時投入新北市長選舉，位於新莊區化成路的新北市長競選總部上午開幕時，回應昨天與前黨主席柯文哲同場遇上民眾陳情竟秒閃人一事，他說，人家要上來陳情，「我當然是讓空間讓她出來陳情」，他強調，政治人物遇到人家要陳情的時候，難道要站到前面去把人家推開或擋住嗎？他並批評「綠媒又在編故事」，站在一旁的柯文哲保持微笑未多說話。

黃國昌今天接受媒體聯訪時，被問及昨天掃街時，有陳情者突然出現，他當時往後退 是不是被嚇到？黃國昌回應，「人家要上來陳情，那我當然是讓空間讓他出來陳情」，政治人物遇到人家要陳情的時候，難道你要站到前面去把人家推開，或把人家擋住嗎？

黃國昌話鋒一轉痛罵，「綠媒昨天又在編故事」，他「看了其實非常感慨，因為媒體是珍貴的社會資源，把珍貴的社會資源拿來處理人民關心的事情，對國家重要的事情」，相信這才是媒體應該要扮演的功能。

民眾黨主席黃國昌（左2）回應天柯文哲（右）遇「學妹」陳情一事。左為媒體人趙少康。（記者王藝菘攝）

