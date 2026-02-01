產業赴美不是掏空！賴清德：打造台灣成世界產業日不落國

民進黨「2026春季破浪培力營」閉幕，兼任民進黨主席的總統賴清德親自授課。（圖由民進黨提供）

民進黨「2026春季破浪培力營」1月31日閉幕。兼任民進黨主席的總統賴清德親自授課，除勉勵學員投入公共事務，並分享去年台灣經濟成長達8.63%，且台美關稅協議成果優於日韓；台灣產業赴美合作是產業的擴大，而不是被掏空，將打造台灣成為世界產業的日不落國。

賴清德向學員說明，2025年台灣的經濟成長率高達8.63%，台美關稅協議也獲得比日韓更好的結果。台灣的經濟前景是好的，企業正不斷地擴大，在全球建立事業版圖，展現台灣的經濟實力，期望未來不管太陽在哪個地方升起，都可以照亮台灣企業。

賴清德也提到，政府是會做事的團隊，沒有分黨派，只要有困難都會去解決，國家才會進步，台美關稅談判也是一樣。有些人會說風涼話，但台灣產業反應很好，例如紡織、機械、汽車零組件，各行各業都說「哇！太棒了」，這次談判非常成功。股市反應也很棒，去年底股市2萬9000多點，談判完成後，股市上漲到3萬2000多點；韓國沒想到台灣可以獲得這樣的條件，因而很緊張。

賴清德說，這完全是團隊的功勞，台灣產業界實力強大，特別是半導體、資通訊、電子零組件，美國希望再工業化都需要台灣的產業幫忙，也讓台灣的產業有機會進一步融入美國的經濟結構當中，這對台灣的發展是非常好。

賴清德回顧，台灣產業界過去幾十年來是西進去中國、往北去日本、南向到東南亞，現在則往東邊跟美國合作，這是產業的擴大，不是台灣被掏空，未來台灣企業會立足台灣、布局全球。

賴清德強調他有一個夢想，不管太陽在什麼時候、在什麼地方升起，都可以照得到台灣的企業，讓台灣成為世界產業的日不落國，這就是國家的經濟藍圖。賴並詢問學員「大家贊成嗎？」，全場齊聲高呼「贊成！」

