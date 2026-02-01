為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    產業赴美不是掏空！賴清德：打造台灣成世界產業日不落國

    2026/02/01 00:10 記者陳政宇／台北報導
    民進黨「2026春季破浪培力營」閉幕，兼任民進黨主席的總統賴清德親自授課。（圖由民進黨提供）

    民進黨「2026春季破浪培力營」閉幕，兼任民進黨主席的總統賴清德親自授課。（圖由民進黨提供）

    民進黨「2026春季破浪培力營」1月31日閉幕。兼任民進黨主席的總統賴清德親自授課，除勉勵學員投入公共事務，並分享去年台灣經濟成長達8.63%，且台美關稅協議成果優於日韓；台灣產業赴美合作是產業的擴大，而不是被掏空，將打造台灣成為世界產業的日不落國。

    賴清德向學員說明，2025年台灣的經濟成長率高達8.63%，台美關稅協議也獲得比日韓更好的結果。台灣的經濟前景是好的，企業正不斷地擴大，在全球建立事業版圖，展現台灣的經濟實力，期望未來不管太陽在哪個地方升起，都可以照亮台灣企業。

    賴清德也提到，政府是會做事的團隊，沒有分黨派，只要有困難都會去解決，國家才會進步，台美關稅談判也是一樣。有些人會說風涼話，但台灣產業反應很好，例如紡織、機械、汽車零組件，各行各業都說「哇！太棒了」，這次談判非常成功。股市反應也很棒，去年底股市2萬9000多點，談判完成後，股市上漲到3萬2000多點；韓國沒想到台灣可以獲得這樣的條件，因而很緊張。

    賴清德說，這完全是團隊的功勞，台灣產業界實力強大，特別是半導體、資通訊、電子零組件，美國希望再工業化都需要台灣的產業幫忙，也讓台灣的產業有機會進一步融入美國的經濟結構當中，這對台灣的發展是非常好。

    賴清德回顧，台灣產業界過去幾十年來是西進去中國、往北去日本、南向到東南亞，現在則往東邊跟美國合作，這是產業的擴大，不是台灣被掏空，未來台灣企業會立足台灣、布局全球。

    賴清德強調他有一個夢想，不管太陽在什麼時候、在什麼地方升起，都可以照得到台灣的企業，讓台灣成為世界產業的日不落國，這就是國家的經濟藍圖。賴並詢問學員「大家贊成嗎？」，全場齊聲高呼「贊成！」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播