總統穿西裝睡覺？賴清德闢謠：我在家也會穿短褲、花襯衫

民進黨青年部主辦「2026春季破浪培力營」，兼任民進黨主席的總統賴清德也親自現身給予學員勉勵。（民進黨提供）

民進黨青年部主辦「2026春季破浪培力營」，兼任民進黨主席的總統賴清德今（31日）也親自現身給予學員勉勵。面對學員關切是否穿著海灘褲、花襯衫等貼近年輕人活動？賴清德笑稱，很多人認為自己是否連睡覺都穿西裝，但這誤解實在太深了，因為他在家也會穿短褲和花襯衫。

民進黨青年部於1月30日、31日，分別以「組織經營」、「社群文宣」、「地方統戰」等為題，邀請民進黨秘書長徐國勇、民進黨副秘書長翁世豪、新境界文教基金會副董事長邱義仁、苗栗縣長參選人陳品安、立法委員吳沛憶、沈伯洋為講師，傳承選戰經驗給學員。

賴清德表示，未來大家都有機會成為民進黨政治幕僚，甚至代表民進黨參選。自己身為民進黨主席，有必要介紹民進黨給大家認識。除了民進黨的價值、發展歷史、創黨精神，也將目前執政團隊的施政目標與國家方向，清楚向大家說明。

賴清德並許諾，會給大家一個更好的台灣，請大家要保有理想、勇氣，確立自己的人生目標後，努力追求，勇敢寫下自己的人生故事，不管結果是成功或失敗，都不要給自己的人生留下遺憾。政府會繼續打拚，讓國家更好，也讓大家有更精彩的人生。

此外，有學員提問，若幕僚建議賴清德穿海灘褲、花襯衫等比較貼近年輕人的活動，賴的心理狀態如何？賴清德回應，「很多人會從服裝上認為說，我是不是連睡覺都穿西裝？誤解實在太深了！」

賴清德還透露，他在家裡也會穿短褲、牛仔褲、花襯衫，並反問這樣穿就可以得到年輕人的支持嗎？原本不喜歡他的因此喜歡他嗎？學員回答「會」；賴清德則說「好吧，那就考慮吧」，全場哄堂大笑。

