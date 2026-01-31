為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    大破音也沒關係！立委劉建國開唱台語老歌 民眾打賞破萬

    2026/01/31 17:51 記者李文德／雲林報導
    立委劉建國（左）連續17年舉辦捐發票送春聯公益活動，吸引不少民眾參與。（劉建國辦公室提供）

    立委劉建國（左）連續17年舉辦捐發票送春聯公益活動，吸引不少民眾參與。（劉建國辦公室提供）

    民進黨立委劉建國已連續17年，舉辦捐發票送春聯公益活動，今（31）日邀請書法大師黃登仕等人在斗六火車站前揮毫，吸引民眾排隊索取，活動募集發票將悉數捐給社福團體，會中劉建國還獻唱台語歌「懷念的播音員」，雖然破音，仍讓活動獲得萬元打賞，款項同樣全數捐助弱勢，增添溫暖歡樂氣氛。

    「雖然你跟我 每日在空中相會，因為你溫柔 甜蜜的聲音可愛」劉建國在雲林縣愛無礙協會不老樂團伴奏下，一句句唱出經典台語老歌，讓大家對沉穩形象的他，有不同的了解。劉建國唱到最後一句「飆高音」，雖然感覺聲嘶力竭，仍博得滿堂彩，不少民眾拍手叫好，更有人拿著千元大鈔，投進打賞箱。劉建國更喊出「10年了！總算破萬」讓這場溫暖的公益活動滿是歡樂，這些打賞金也捐出幫助弱勢。

    劉建國表示，捐發票送春聯公益活動已連續17年不間斷，此次邀請書法大師黃登仕等人在車站前揮毫，民眾只要捐發票就能獲得春聯，同時更有愛心物資捐贈活動，有富莅尚貿食品有限公司提供米粉、古坑綠色隧道果菜生產合作社仙草茶、峰崢生技有限公司的黑蒜精、東勢鄉VDS胡蘿蔔汁、味王公司的王子麵、斗南鎮農會的越光米等，盼讓800多戶家庭在寒冬中感受到最真誠的關懷。

    劉建國指出，因近年景氣寒冬，社福團體年終為弱勢族群募集善款更困難，因此舉辦這項活動，希望藉由市區人潮帶動愛心活動熱度，發票將全數捐贈世界和平會及華山基金會，讓獨居老人及弱勢家庭也能溫暖過好年。

    劉建國表示，2月1日上午9至12點在斗南火車站前廣場還有一場捐發票送春聯公益活動，歡迎民眾持5張今年1月的發票，就可換取黃大師與學生們現場揮毫春聯。

    立委劉建國獻唱台語老歌「懷念的播音員」，雖然唱到破音，不少民眾仍拍手叫好，甚至掏出千元打賞贊助公益活動。（民眾提供）

    立委劉建國獻唱台語老歌「懷念的播音員」，雖然唱到破音，不少民眾仍拍手叫好，甚至掏出千元打賞贊助公益活動。（民眾提供）

