北市爆漢他病毒死亡病例 王欣儀曝柯文哲取消「滅鼠週」要求恢復

台北市議員王欣儀。（圖由台北市議員王欣儀辦公室提供）

台北市大安區發國內今年首例漢他病毒死亡病例，經環保局檢測，案例住家周遭鼠隻呈現陽性反應。市議員王欣儀表示，大安區許多里長陳情指，前市長郝龍斌時代，北市每年都會辦理「滅鼠週」，該政策在前市長柯文哲任內被取消，近年來滅鼠工作變成各里單打獨鬥。她喊話蔣市府展現魄力，恢復全市或全區同步滅鼠行動。

環保局指出，接獲通報後1月23日當天就安排人力針對周邊半徑200公尺使用稀釋十倍漂白水進行消毒及孳生源清除，共動員8車29人，使用49公升漂白水消毒9800平方公尺面積；針對此次事件，環保局規劃下週結合衛生局、區公所加強環境整頓。

王欣儀說，此次事件反映台北市缺乏「系統性、同步性」滅鼠政策的嚴重警訊，有些里長因深知環境衛生重要性，仍自行辦理「滅鼠週」，但僅靠少數積極的里長自發性滅鼠，或是等到發生致死案例後，才針對個案住家半徑200公尺進行「補救式」滅鼠行動，根本是治標不治本，呼籲市府評估恢復全市或全區同步的「滅鼠週」活動。

環保局說，每年採購滅鼠餌劑，去年採購1萬1186公斤，目前庫存尚有7000公斤，充分提供民眾滅鼠需求，民眾若有滅鼠需求，得洽里辦公處或環保局索取滅鼠藥。

環保局補充，早期農業部動植物防疫檢疫署（前身為行政院農業委員會動植物防疫檢驗局）辦理「全國滅鼠週」，後因避免單一時間投藥，誤毒大型禽類等，全國才取消滅鼠週，改以強化平時防治及環境整頓為主。

