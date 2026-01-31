國民黨中常委選舉29人名單出爐 立院系統大幅增至5人

國民黨中央黨部。（資料照）

國民黨第22屆第1任中常委選舉今日辦理投開票，最後共計選出29位新的選任中常委，其中來自立法院系統的名額大幅增加為5人，分別有不分區立委陳菁徽、苗栗縣立委邱鎮軍、新北市立委羅明才、新竹市立委鄭正鈐以及平地原住民立委黃仁，捲土重來的前中常委李德維、游家富、柯貞竹也順利上榜，所有新任中常委將於2月4日正式就任。

在尋求連任的16位現任中常委中，這次有高雄市議員黃紹庭、桃園市議員朱珍瑤以及孫健萍等3人中箭落馬，13位成功連任者除鄭正鈐外，還包括新北市議長蔣根煌、陳俗蓉、曾文培、陳汪全、陳慶齡、邱素蘭、王伯綸、楊博仁、張育美、高思博、蔡宜助、吳尚鷹等人。

至於其他當選新人包括，台中市議員李中以及王姿茵、曾新慧、林永泰、周季融、勤彭蓁、涂俊仰、車宜靜以及日前被綠營台北市議員參選人指控有送禮行為的前中常委鄧治平。

相較2年前國民黨中常委選舉由於登記不足額，出現「登記即當選」的「人人有獎」情況，這次選舉則呈現參選爆炸的局面，共有45位中央委員登記角逐，當選率僅6成4。

國民黨第22屆第1任中常委當選名單。（國民黨提供）

