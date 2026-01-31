桃園青年事務局大樓外牆施工完畢 議員黃瓊慧批：好歹美感也顧一下吧！

黃瓊慧PO出青年事務局外牆施工前後的照片，並譏諷完工之後的青年局是「魔改後」。（黃瓊慧提供）

桃園市政府青年事務局去年進行外牆施工，完工後被桃園市議員黃瓊慧批評是「魔改」並感嘆：「好歹美感也顧一下吧！」。

青年局行政大樓位於中壢區環北路上，因外牆毀損、建築漏水，去年4月起施工至10月完工，黃瓊慧今PO出對照照片，因外牆顏色引來網友議論「像假屋」、「原本的磚塊紋理都不見了...為什麼要整個弄成這樣」、「俗不可耐，只塗白色的防水塗料都比這好看」，但也有網友支持：「我覺得很好看耶！很有年輕靚眼的感覺，又有積木城堡的感覺！」

黃瓊慧譏諷「嗚嗚嗚！怎麼變這樣...超越華國美學，可能是小畫家弄出來的！」市議員許家睿則說，市府應把關都市整體景觀「美學」，例如推動舊城再生的景福宮周邊，立面拉皮不曾挨批，還獲得好評，相信只要用心，事情都可以做好。

青年局表示，外牆顏色選定依循專業設計程序辦理，還邀設計庫顧問提供意見作為選色參考，青年局尊重專業並支持在地設計能量；參與外牆更新的顧問中，有從前市長鄭文燦任內就長期協助青年局的專業人士，「特定議員不重視過去未能及時修繕所造成的風險，卻總是用特定政治立場在美學上做文章，傷害在地設計師的熱忱，青年局深表遺憾」。

