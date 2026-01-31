為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    台南市長初選後綠營整合 王世堅認為沒問題原因曝

    2026/01/31 16:52 記者吳俊鋒／台南報導
    王世堅與陳亭妃合體拜年，支持者熱情簇擁。（記者吳俊鋒攝）

    王世堅與陳亭妃合體拜年，支持者熱情簇擁。（記者吳俊鋒攝）

    民進黨台南市長初選由立委陳亭妃勝出，但因與立委林俊憲陣營在競爭過程中廝殺激烈，被認為恐造成黨內持續對立，立委王世堅今天提到2個重點，陳亭妃已釋出善意，總統賴清德也以黨主席身分提名了，大家都會團結向前的，整合沒有問題。

    王世堅今天在陳亭妃的邀請下來到台南永康，2人一起合體拜年，並發放春聯，向鄉親們獻上祝福，受到支持者熱情的歡迎。

    王世堅說，看到鄉親們的力挺，他認為陳亭妃的後續選情將更加順利，不僅能勝出，還會以非常高的票數當選，成為府城400年來首位女市長。

    王世堅表示，初選的隔1天，陳亭妃立刻向當初沒有支持她的人遞出橄欖枝，以最大的誠意，來面對後續的整合，對手陣營應該都有感受到。

    王世堅提到，黨主席賴清德也表達過，初選已經確定後，大家就要團結一致、向前邁進，因此他認為整合上完全不會有問題。

    陳亭妃則指出，民進黨有非常棒的傳統，就是初選過了之後，大家就是團結一致，勇往直前，我們要看的是2026、才有2028。

    陳亭妃也提及，初選後就是另一階段的開始，無論之前支持她與否，只要議員初選或大選有需要的，都會去站台，「把我們能量做大」。

    陳亭妃強調，唯有把能量做大，成為最強母雞，就能協助每位議員，以團體作戰，目標就是希望黨內提名席次能夠全壘打。

    王世堅再度南下，與陳亭妃一起拜年。（記者吳俊鋒攝）

    王世堅再度南下，與陳亭妃一起拜年。（記者吳俊鋒攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播