NCC稱中天不適用衛廣法？徐巧芯：非針對特定電視台 是否適用看法院裁決

立法院三讀通過「衛星廣播電視法」修正案，國家傳播通訊委員會（NCC）以「無回溯條款」為由，宣告中天案不適用。國民黨立委徐巧芯強調，國民黨團本來就不是針對特定電視台，它並不是一個「中天條款」；中天能不能適用衛廣法，如果接下來的官司勝訴當然就能夠適用新法，如果官司敗訴，那就沒有什麼好說的。所以這還是要看法院的裁決，立委不是法官，無從去指揮、控制。

徐巧芯表示，國民黨團本來就不是針對特定電視台，昨天投票的結果，在最後衛廣法全案表決時，民進黨連反對的按鈕都沒有按，只有按出席，代表他們並沒有反對。

徐巧芯表示，衛廣法修法是針對整體去做的一個考量，因為在換照的過程當中， NCC的權力過大，但對後續很多行政的處理卻無能為力或是不作為，國民黨團對這樣子的情況無法接受，因此才修法。

徐巧芯表示，至於中天能不能夠適用衛廣法，如果中天在接下來的官司勝訴，當然就能夠適用新法；如果官司敗訴，那就沒有什麼好說的。還是要看法院的裁決，立法委員不是法官，無從去指揮控制，甚至建議法官去做什麼樣的判決，訴訟的部分歸訴訟，這是中天自己在法院裡面 替自己爭取的權益。

徐巧芯強調，國民黨團是從立法的角度，平衡的去面對每一家新聞台、電視台可能面臨的狀況去做的修法，「所以它並不是一個中天條款」，只是如果今天中天勝訴了，也代表過去NCC對中天的換照處置是不公平的，那中天當然可以用這樣一個公平且適用 所有媒體的法律去尋求他自己的救濟。

提案修法的國民黨立委羅智強表示，這不是NCC說了算，是法院說了算，更重要是，法律通過就適用新法。事實上，訴訟判決出來之後，才會有新的行政處分和行政上的義務，新法就是適用了，所以NCC胡說八道，基本上新法通過後，只要今天判決NCC敗訴，那撤照的處分，中天當然要回復，這不是當然之理嗎？NCC到現在還在胡說八道，就是一個民進黨的東廠 。

