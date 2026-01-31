國民黨新竹縣長提名風波升溫 是否脫黨參選？徐欣瑩這麼回應

國民黨新竹縣長選舉提名，昨出現風波升溫的情形。爭取黨提名的選將之一、立委徐欣瑩今天受訪時重申，強調黨內體制應該要公平公正。（記者廖雪茹攝）

國民黨新竹縣長選舉提名，昨出現風波升溫的情形。對於若是國民黨中央黨部仍於2月2日進行新竹縣長提名初選公告，是否將脫黨參選？徐欣瑩今天受訪時強調，黨內體制應該要公平公正，而她目前正是對此議題，「進行體制內、黨內的表達與抗爭」。

新竹縣副縣長陳見賢、立委徐欣瑩雙雙爭取國民黨提名參選新竹縣長。國民黨昨天發布指出，有關新竹縣縣長選舉提名事宜，因本月14日第2次協調會議無法達成共識，依相關規定，將於2月2日進行初選公告。組發會已於28日發文新竹縣選舉委員會，依函文核定的提名作業時程辦理，2月2日進行初選公告，函送內政部備查。

請繼續往下閱讀...

徐欣瑩今天出席新竹縣新瓦屋活動，接受媒體訪問。徐欣瑩表示，在國民黨發布將於2月2日進行初選公告的聲明之前，她已向黨中央表達，徐欣瑩同意同志陳見賢所提的「開放參選」的主張。「黨中央要先處理吧？」團隊昨天已再次向黨中央表達：黨內體制應該要公平公正，整個程序正義非常重要。

媒體追問，若國民黨中央黨部最後仍決定初選依照「73比」（70%民調、30%黨員投票）作業模式，您是否會脫黨參選？對此，徐欣瑩重申，她目前即是對此議題，正在進行體制內、黨內的表達與抗爭。

徐欣瑩辦公室昨晚發布聲明表示，「針對國民黨中央及新竹縣黨部，近期擬定新竹縣長初選「73比」作業模式，以及陳見賢雖口頭請辭黨部主委，卻仍操縱黨務之不公現狀」，徐欣瑩表達嚴正抗議。並鄭重宣示：「若黨中央執意護航特定人選，無視新竹民意，將堅持與縣民同行，將最終的決定權交由全體縣民決定。」

對於國民黨中央黨部2月2日將進行新竹縣長提名初選公告，陳見賢團隊昨晚則是簡短發布，「陳見賢會遵照國民黨初選機制，登記參選，爭取黨的提名。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法