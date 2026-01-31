為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    劉和然分享台師大學生制服青澀舊照 支持者勉「北區聯考」多加油

    2026/01/31 16:26 記者黃子暘／新北報導
    劉和然分享自己唸大學時的青澀學生照。（翻攝劉和然粉專）

    劉和然分享自己唸大學時的青澀學生照。（翻攝劉和然粉專）

    國民黨新北市長選舉提名人選在新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川之間懸而未決。劉和然秉持「馬拉松配速」的個人步調持續耕耘，連續數日在粉專分享預計出版的新書節錄內容、分享彰化二林赤牛麵、肉圓、炸蚵嗲等美食，更是大方秀出就讀國立台灣師範大學時的青澀模樣舊照。支持者則打趣表示，「『北區聯考』又快來了」，希望劉和然多多加油。

    民進黨立委暨該黨新北市長參選人蘇巧慧持續密集掃街行程，今日拜訪板橋區市場，在劉和然29日出席新北淡水「花見櫻花季」啟動儀式後，李四川今天則突然於粉專更新櫻花照，期許新北成為「更有花的城市」，劉和然則在粉專分享故鄉彰化美食，並分享自己就讀台師大化學系時期，穿著制服在學校餐廳用餐的青澀模樣。

    劉和然指出，當年他透過北區五專聯招升學，在「早點賺錢」、繼續升學追求「更多可能」之間背負壓力選擇升學高中、大學，也正因走過這些高壓的年代，他相信「教育不只要公平，更要正義；對弱勢，該多給一點，才是真的公平」。

    劉和然分享的學生照青澀、靦腆，與如今帶有副市長、校長氣勢的劉和然形成有趣對比。對此，支持者留言打氣，希望劉和然在這次「北區聯考」多多加油，也有人勉勵道劉和然，「人生的化學變化應驗在化學系之上」。

    國民黨新北市長選舉提名人選在新北市副市長劉和然（左二）和台北市副市長李四川之間懸而未決。（記者黃子暘攝，資料照）

    國民黨新北市長選舉提名人選在新北市副市長劉和然（左二）和台北市副市長李四川之間懸而未決。（記者黃子暘攝，資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播