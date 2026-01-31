與陳亭妃合體拜年 王世堅再爆「五言金句」

獲得民進黨提名參選台南市長的立委陳亭妃，邀請黨籍立委王世堅合體拜年，支持者熱情歡迎。（記者吳俊鋒攝）

民進黨立委王世堅今天與獲得黨內提名參選台南市長的立委陳亭妃合體拜年，並發放「一馬當堅」春聯，支持者熱情簇擁，他強調黨內整合沒有問題，大家都會團結向前，初選前名句為「信賴不信邪」，現在則是「信賴更愛妃」，籲請鄉親相挺，全力提攜府城400年來首位女市長。

陳亭妃今天邀請王世堅南下，在永康府城滿福餐廳舉辦拜年見面會，共同發放「一馬當先」與「一馬當堅」的春聯，讓民眾歡喜迎新，支持者擠爆現場，氣氛熱烈。

王世堅致詞時表示，再度受邀南下，主要是想與陳亭妃一起當面向長期疼惜、愛戴他們的鄉親父老們答謝，也籲請大家繼續支持、提攜。

王世堅說，支持者的相挺，讓他們有力量、溫暖，可以勇敢地為台灣人民發聲、做事，這是一生莫大的光榮，未來仍將以高品質的問政與服務，回報鄉親父老。

王世堅表示，初選之前，看到陳亭妃淒風苦雨中孤軍奮戰，決定出面相挺，當時說過「信賴不信邪」，現在民調結果已定，面對大選，他則呼籲「信賴更愛妃」，繼續信賴、更要愛妃。

王世堅也懇請民眾支持黨提名的議員候選人，取得過半席次，甚至結合盟友，讓進入市府的陳亭妃可以更好施政。

獲得民進黨提名參選台南市長的立委陳亭妃，邀請黨籍立委王世堅合體拜年，發放春聯，讓支持者歡喜迎新。（記者吳俊鋒攝）

獲得民進黨提名參選台南市長的立委陳亭妃，邀請黨籍立委王世堅合體拜年，他籲請支持者繼續相挺，讓府城400年來首位女市長高票當選。（記者吳俊鋒攝）

