    首頁 > 政治

    柯文哲發春聯遇「學妹」激動喊買不起台北房！黃國昌秒閃人

    2026/01/31 16:55 即時新聞／綜合報導
    一名自稱是柯文哲醫學系學妹的女子，突然情緒激動上前陳情「為什麼我買不起台北房子？」黃國昌當場閃人。（取自民眾之聲YT）

    一名自稱是柯文哲醫學系學妹的女子，突然情緒激動上前陳情「為什麼我買不起台北房子？」黃國昌當場閃人。（取自民眾之聲YT）

    民眾黨前後任主席柯文哲、黃國昌，今日陪同同黨議員參選人到台北南門市場發春聯。一名自稱是柯文哲醫學系學妹的女子，突然情緒激動上前陳情「為什麼我買不起台北房子？」黃國昌當場閃人，柯文哲則是聽了幾句後，抓抓頭離開。

    柯文哲、黃國昌今日現身南門市場發春聯，並且接受媒體聯訪。然而，聯訪結束後，突然有一名女子上前陳情。女子自稱，她是柯文哲的學妹，有幾句話想問。民眾黨發言人吳怡萱正想請她稍後時，女子突然情緒激動表示「我就想問一句話！」並稱自己在大安區長大，考上醫學系，為什麼35、36歲買不起附近的房子？

    女子陳情當下，黃國昌立刻閃人。柯文哲則是耐心聽她抱怨，還與她短暫溝通，不過最後還是抓抓頭離開現場。女子還說，她從小補習，認真讀書，學業上獲獎多次，不解為何買不起台北房子，「為什麼？」她還問：「這世界還有公平正義嗎？」而吳怡萱及其他民眾黨黨工則連忙安撫她情緒。

    相關影片曝光後引發熱議，網友紛紛留言：「超速仔果然不是浪得虛名」、「超速落跑」、「黃國昌岳父建商都不蓋便宜的房子」、「是在躲什麼，不是宣揚理念的好機會嗎，昨天不是還在吹自己的政績嗎？」、「黃國昌溜的好快喔。」

    完整影片可見民眾之聲直播 （約39分19秒開始）

    在 Threads 查看

