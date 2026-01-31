羅智強陪子弟兵汐止市場送春聯 何元楷：不辜負鄉親期待

立委羅智強（左）陪同子弟兵何元楷（中）汐止市場拜票。（記者翁聿煌攝）

國民黨立委羅智強31日前往汐止，陪同新北市汐止、金山、萬里市議員參選人何元楷到忠厚市場、金龍市場拜票，與攤商及民眾拜年問候，現場發送雙方聯名春聯「馬上發財」，現場氣氛熱絡，受到許多民眾熱情歡迎與支持，何元楷表示，祝福大家財源廣進、事事順心，他會努力打拚，不會辜負大家的期待。

在掃市場途中何元楷特別與羅智強一起品嚐狀元糕，象徵「步步高升、好運連連」，羅智強笑說，「吃了狀元糕，一定會高票當選」，讓整個掃市場行程充滿年味與人情味。

何元楷指出，羅智強一路以來給予他許多提攜與支持，無論是在工作或選舉上，都提供寶貴建議與信任，讓他受益良多，何元楷強調，能夠在羅智強身邊學習，從國政、市政到與民眾互動的態度，都累積了非常重要的經驗。

羅智強說，何元楷現在是他的辦公室主任，也當過蔣萬安的幕僚和張善政的發言人，他相信以何元楷累積的國政與市政經驗，再加上對地方的投入與熱情，絕對有資格擔任議員一職，來為民喉舌、為民服務。

