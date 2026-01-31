為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    黃國昌引 「李白詩句」告別立院遭灌爆！ 詩中隱喻曝光

    2026/01/31 15:39 即時新聞／綜合報導
    立法院30日進行本會期最後一次院會，晚間院會結束，將離開立法院的立委黃國昌上主席台找院長韓國瑜合影。（資料照，記者方賓照攝）

    立法院30日進行本會期最後一次院會，晚間院會結束，將離開立法院的立委黃國昌上主席台找院長韓國瑜合影。（資料照，記者方賓照攝）

    民眾黨主席黃國昌，昨（30）日迎來立委任期最後一天。下班後，他在臉書發文引述中國詩人李白《行路難·其一》詩句「長風破浪會有時，直掛雲帆濟滄海」期勉自己踏上新的旅程。不過，網友似乎不太領情，文章PO出至今已遭近4000則留言灌爆，不少網友狠酸：「辛苦了，下一站土城」、「慢走不送」。

    《行路難·其一》為李白在長安受到排擠、辭官離京之際，為表達世路艱難與理想追求的矛盾而創作，此句抒發他在失意中仍不甘平庸、堅信理想終將實現的樂觀自信與豪邁胸懷，常被用作鼓勵人們在困境中奮勇前進。

    黃國昌昨日發文，除引述上述詩句抒發心中情感，也表示這幾天有非常多國民黨委員來向他道別，勾起他許多回憶，他表示自己與包括傅崐萁總召、「孟楷、思銘、鴻薇、智強、沛祥」等黨團幹部們，和所有國民黨委員的合作下，第十一屆立法院通過許多福國利民的法案。

    他最後表示，「民眾第一、國家至上」，不曾有一刻忘記。「我們懷揣著理想而來，在實現公平正義的過程中，未曾有一刻鬆懈。新的旅程即將開啟，讓我為你做到最好。」

    沒想到，文章PO出後立刻被網友灌爆大罵：「變色龍」、「土城見」、「終有一天你成為了你曾經厭惡的模樣」、「不要出來丟臉」、「平行宇宙真實存在的證據」、「好噁心」、「終於不用再看到這張臉」；不過也有部分留言表示：「謝謝國昌老師」、「老師辛苦了」。目前貼文已有超過3900則留言。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播