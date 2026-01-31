黃國昌引 「李白詩句」告別立院遭灌爆！ 詩中隱喻曝光

立法院30日進行本會期最後一次院會，晚間院會結束，將離開立法院的立委黃國昌上主席台找院長韓國瑜合影。（資料照，記者方賓照攝）

民眾黨主席黃國昌，昨（30）日迎來立委任期最後一天。下班後，他在臉書發文引述中國詩人李白《行路難·其一》詩句「長風破浪會有時，直掛雲帆濟滄海」期勉自己踏上新的旅程。不過，網友似乎不太領情，文章PO出至今已遭近4000則留言灌爆，不少網友狠酸：「辛苦了，下一站土城」、「慢走不送」。

《行路難·其一》為李白在長安受到排擠、辭官離京之際，為表達世路艱難與理想追求的矛盾而創作，此句抒發他在失意中仍不甘平庸、堅信理想終將實現的樂觀自信與豪邁胸懷，常被用作鼓勵人們在困境中奮勇前進。

黃國昌昨日發文，除引述上述詩句抒發心中情感，也表示這幾天有非常多國民黨委員來向他道別，勾起他許多回憶，他表示自己與包括傅崐萁總召、「孟楷、思銘、鴻薇、智強、沛祥」等黨團幹部們，和所有國民黨委員的合作下，第十一屆立法院通過許多福國利民的法案。

他最後表示，「民眾第一、國家至上」，不曾有一刻忘記。「我們懷揣著理想而來，在實現公平正義的過程中，未曾有一刻鬆懈。新的旅程即將開啟，讓我為你做到最好。」

沒想到，文章PO出後立刻被網友灌爆大罵：「變色龍」、「土城見」、「終有一天你成為了你曾經厭惡的模樣」、「不要出來丟臉」、「平行宇宙真實存在的證據」、「好噁心」、「終於不用再看到這張臉」；不過也有部分留言表示：「謝謝國昌老師」、「老師辛苦了」。目前貼文已有超過3900則留言。

