    首頁 > 政治

    民進黨彰化縣花壇鄉長提名葉繼元 員林市長徵召「已有人選」

    2026/01/31 15:02 記者劉曉欣／彰化報導
    民進黨彰化縣花壇鄉長提名完成，電話民調由葉繼元（圖左）勝出，許澤鈿（圖右）也送上祝福。（民進黨彰化縣黨部題供）

    民進黨彰化縣花壇鄉長提名完成，電話民調由葉繼元（圖左）勝出，許澤鈿（圖右）也送上祝福。（民進黨彰化縣黨部題供）

    民進黨彰化縣花壇鄉長黨內初選（30日）完成電話民調，今天（31日）公布民調結果，確定提名葉繼元。縣黨部主委楊富鈞指出，彰化縣從縣長、縣議員、鄉鎮長到鄉鎮市代表有超額登記部分都已完成初選與提名，員林市長徵召已有人選，一旦確定就會宣布。

    楊富鈞指出，今天除了公布花壇鄉長民調結果，也同步召開執委會，針對花壇鄉代表第1、第2選區完成幹部評鑑，確認第1選區提名白雯婷、第2選區提名葉尚雯與李翊瑋，其中，只有葉尚雯是現任鄉代表。

    楊富鈞強調，全縣鄉鎮市代表登記共有12選區出現超額，協調後剩下花壇第1、第2等兩個選區由幹部評鑑來決定提名人選。目前民進黨彰化縣部分，縣長經由「類初選」提名陳素月，縣議員第1選區（彰化區）決定增額提名、第2（鹿港區）、第7（北斗區）經由初選敲定提名；鄉鎮市長部分，福興鄉、花壇鄉經由民調確定人選。

    楊富鈞指出，民進黨彰化縣公職人員選舉提名，有人選登記參選的選區都已完成初選與提名，春節期間就可以提早備戰，至於各界關心的員林市長徵召部分，目前已有人選，正在進行溝通，一旦確認就會宣布。

    葉繼元表示，他曾以無黨身分參選過縣議員失利，2022年被民進黨徵召參選花壇鄉長敗選，這次黨內初選贏了3屆鄉代表許澤鈿。他認為花壇鄉就位於彰化市隔壁，應該提升基礎建設，尊重公務員，在茉莉花、金針花高知名度下，串連其它鄉鎮來打出小旅行品牌。

    葉繼元贏得民進黨彰化縣花壇鄉長黨內初選。（葉繼元提供）

    葉繼元贏得民進黨彰化縣花壇鄉長黨內初選。（葉繼元提供）

