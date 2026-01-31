別於藍營高層面對質疑「不語」 蕭旭岑逐一迎戰鄉民「答喙鼓」

國民黨副主席蕭旭岑。（資料照）

下週將率團前往北京參加國共兩黨智庫交流活動「兩岸交流合作前瞻論壇」的國民黨副主席蕭旭岑，面對外界質疑藍營赴中交流，別於傳統藍營高層漠視「不語」的態度，最近在自己的粉絲專頁或國民黨官方臉書上親自出馬「答喙鼓」，逐一迎戰反擊網路鄉民。

蕭旭岑說，他要正面回應所有留言攻擊的網友，「這些網友如果是想不清楚，完全相信民進黨的認知作戰，那就是沒有獨立思考，非常可悲。如果是網軍拿錢辦事，那更是可惡。」

請繼續往下閱讀...

蕭旭岑並向藍營支持者信心喊話，這趟交流絕對是能夠對台灣帶來正面的效果，「我們的同志及支持者要有信心」，「就算我們完全不動，毫無作為，民進黨也是會不斷的抹紅。既然如此，我們不如勇敢向前，開大門走大路地交流，讓台灣民眾看到國民黨有別於民進黨的決心與能力，這對選舉也會是個加分。」

蕭旭岑強調，兩岸交流確實是台灣的主流民意，過去半年的幾份民調，最高支持兩岸交流溝通的有高達9成，最低也超過7成，「所以我們去大陸交流，絕對是符合台灣的主流民意」，「民進黨出那麼多招，甚至以不惜結合媒體操作認知作戰，也就是認為我們去大陸交流會有正面的效應，如果我們去是負面的，他們還需要這麼緊張嗎？就因如此，我們更不能夠退縮，應該要反映主流民意。」

蕭旭岑說，如果國民黨主席鄭麗文能夠訪問中國大陸，對兩岸和平穩定以及確立未來兩岸和平的框架，他相信會有很重要的突破，同時從世界各強國領袖，包含英國、德國、法國乃至於美國總統川普，都要去中國大陸訪問見中國國家主席習近平，「證明中國國民黨KMT、鄭主席現在的方向，完全符合國際世界潮流趨勢。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法