AIT發文根本打臉民眾黨版軍購！他喊：黃國昌得罪方丈還想跑？

美國在台協會（AIT）處長谷立言。

藍白昨挾人數優勢，通過民眾黨團所提的軍購草案付委審查，政院版國防特別預算條例草案則遭藍白兩黨封殺。今日美國在台協會發文，強調「投資自身的國防工業基礎有三個好處」。對此，前民眾黨中央委員張益贍驚呼，根本是打臉民眾黨版的軍購條例。

AIT今日在臉書發文，引述處長谷立言近日專訪中的發言指出，投資自身的國防工業基礎，有三個好處：第一，提升台灣軍方可取得的防衛系統。台灣愈能在本地生產，就愈有效運用其軍力。第二，提升衝突時的韌性。台灣不像烏克蘭有陸上邊界可接收補給，危機期間要補給關鍵彈藥或無人機，會更具挑戰。第三，能對全球防衛物資需求做出貢獻。

對此，張益贍今日在臉書發文表示，AIT上述最新發文，根本是打臉民眾黨版「軍購條例」。這次談國防工業（軍工產業）的重要性。而民眾黨版本，卻把在台灣建立國防「非紅供應鏈」的字眼和預算項目全部刪除。他也點名黃國昌直呼：「得罪了方丈，你還想跑？！」

針對民眾黨版僅編列四千億元且採「一年一期」審查，國防部戰略規劃司長黃文啓近日示警，該版本刪除極為關鍵的「AI輔助與C5ISR系統」，這是未來去中心化指管與分散式指揮的核心。他強調，若缺少自動化指管系統，「武器再多也無法發揮整體戰力」。白營版本也僅列計海馬士等五項軍購，卻「完全未列入國內配合工項」，存在執行上關鍵缺失。

黃文啓也直言，「台積電也是經過多年努力才取得領先」，政院版原意在扶持國內軍工產業，打造「國防供應鏈」與「無人機國家隊」，若依民眾黨版缺乏足夠預算與需求，廠商將難以投入大規模投資，恐對國內軍工產業產生長遠衝擊。

