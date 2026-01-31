5搶4！林建南成立議員初選總部 陳亭妃、王定宇雙站台

民進黨台南第8選區（中西區、北區）市議員初選參選人林建南今日成立競選總部。（記者王姝琇攝）

台南第8選區（中西區、北區）民進黨議員初選參選人林建南今成立競選總部，民進黨提名台南市長參選人陳亭妃、立委王定宇兩人前後到場力挺，陳亭妃首度為王定宇子弟兵站台，王定宇則表態大團結，挺陳接棒。

曾任王定宇服務處副主任，被視為王定宇子弟兵，也是湧言會成員的林建南，力邀陳亭妃、王定宇雙雙站台，氣勢如虹，這也是陳亭妃初選出線後，為民進黨台南市議員初選首位公開站台的參選人，該選區也是陳亭妃胞妹、市議員陳怡珍的選區，競爭相當激烈！其他初選對手有老將邱莉莉，以及周嘉韋，加上沈震東決定交棒給胞弟沈震南，形成「5搶4」局面。

林建南表示，近4年來在市府社會局的歷練，讓他更聚焦於社會弱勢，對相關發展藍圖勾勒也更為具體。

陳亭妃致詞表示，因為台南市民支持讓她初選過關，同樣林建南也需要選民的幫忙，民進黨的選舉初選是最困難的，初選一定要突破，她用自己剛初選過關的心情來向林建南加油，她也拜託接到電話民調一定要支持林建南。民進黨在這次第8選區要提名4席市議員候選人，民調門檻相當狹窄，市民扮演得相當重要的角色。

陳亭妃說，林建南在4年前初選雖沒過門檻，但林建南沒有離開服務大家的機會，這4年他在地方紮根經營服務選民，前台南市社會局長盧禹璁都專程來力挺，就是對他的肯定與加持，她希望對這片土地要努力奮鬥的人，就應該勇敢支持。

民進黨提名台南市長參選人陳亭妃為立委王定宇子弟兵林建南站台。（記者王姝琇攝）

立委王定宇為子弟兵林建南站台，也提及要支持陳亭妃。（記者王姝琇攝）

