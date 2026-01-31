海鯤潛艦成功潛航50米 吳釗燮發文獨家空拍視角

國安會秘書長吳釗燮在社群平台X發布海鯤號成功潛航測試的照片。（取自X平台）

海鯤號於29日與昨天（30日）連續兩天出海，執行潛航測試，昨天成功潛入50米深度，國安會秘書長吳釗燮今天在社群平台X上發布國造潛艦海鯤號成功潛航測試的照片，並有無人機空拍的視角，顯示正在下潛的海鯤潛艦，其帆罩與潛望鏡逐步沒入水面下。並強調海鯤號成功完成「首次潛航測試」（first submerged sea trial），是台灣威懾能力向前邁出的重要一步。

而吳釗燮在X上發布國造潛艦海鯤號成功潛航測試的照片，還出現許多獨家的視角，讓外界看到台灣第一艘自製潛艦的歷史時刻。

賴清德總統昨晚也在臉書發文表示，海鯤號完成首次「淺水潛航測試」，這一步，是我們海軍造艦史的重要里程碑。潛艦國造一路走來，在艱困的國際環境與種種限制下，始終充滿挑戰。但海軍、台船與產業鏈夥伴都展現「面對問題、解決問題」的堅韌態度，不僅扛住壓力，一步步將「不可能的任務」變成今日的成果。

總統強調，我們不僅成為世界上極少數可自製潛艦的國家，造艦的整體期程、相較國際同級艦案，更展現了台灣的效率，讓世界看見我們守護國家的決心。他並請大家繼續為海軍、台船及所有工作夥伴打氣，期待海鯤號順利完成任務、按期程交艦，繼續向深海推進，成為守護家園最堅實的力量。

