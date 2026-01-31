為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    江啟臣否認2月6日協調時程 強調以黨中央公告為準

    2026/01/31 12:44 記者廖耀東／台中報導
    江啟臣今上午（31日）出席國民黨中常委投票行程，刻意選擇與台中市長盧秀燕投票時段相近。（記者廖耀東攝）

    江啟臣今上午（31日）出席國民黨中常委投票行程，刻意選擇與台中市長盧秀燕投票時段相近。（記者廖耀東攝）

    國民黨台中市長人選協調時程引發外界關注，立法院副院長江啟臣今受訪時表示，個人尚未接獲黨中央任何關於「2月6日進行二次協調」的正式通知，辦公室也曾主動致電黨中央詢問是否已有確切時間，但黨部回覆同樣是「沒有定案」。江強調，目前外界流傳的時間點，並非黨中央正式公布的協調日程。

    江啟臣今上午（31日）出席國民黨中常委投票行程，刻意選擇與台中市長盧秀燕投票時段相近，並提前一步到場，被外界解讀為高度政治巧合。對此，江受訪時低調回應，僅重申黨內程序仍在進行中，任何具體時程都應以黨中央公告為準。

    江啟臣進入中常委投開票所時，受到多位黨籍市議員李中、蘇瀞分及基層黨員熱情招呼，現場氣氛相當熱絡，不時高呼「凍蒜」。江啟臣也微笑回應「大家都凍蒜」，舉手投足皆成為黨內關注焦點。相關互動再度凸顯黨中央市長人選協調時程遲未定案，在訊息不明、方向未明的情況下，讓江、楊兩位有意參選者的團隊，以及基層黨員與台中市民，對於協調進度感到「霧煞煞」！

    江啟臣進入中常委投開票所時，受到多位黨籍市議員李中、蘇瀞分及基層黨員熱情招呼，現場氣氛相當熱絡，不時高呼「凍蒜」。（記者廖耀東攝）

    江啟臣進入中常委投開票所時，受到多位黨籍市議員李中、蘇瀞分及基層黨員熱情招呼，現場氣氛相當熱絡，不時高呼「凍蒜」。（記者廖耀東攝）

    江啟臣進入中常委投開票所時，受到多位黨籍市議員李中（左）、蘇瀞分（中）及基層黨員熱情招呼，現場氣氛相當熱絡，不時高呼「凍蒜」（記者廖耀東攝）

    江啟臣進入中常委投開票所時，受到多位黨籍市議員李中（左）、蘇瀞分（中）及基層黨員熱情招呼，現場氣氛相當熱絡，不時高呼「凍蒜」（記者廖耀東攝）

    江啟臣否認2月6日協調時程，強調以黨中央公告為準。（記者廖耀東攝）

    江啟臣否認2月6日協調時程，強調以黨中央公告為準。（記者廖耀東攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播