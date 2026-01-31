體檢立法院本會期 綠營抨擊藍白全用來「搞擴權、搞鬥爭」

立法院本會期從9月19日開議到昨晚最後一次院會結束，原本應屬預算會期，且在藍白立委主導下，延會本月底。然而，今年度中央政府總預算案以及行政院版國防特別條例，連起碼的審議程序都未能展開。（資料照）

立法院本會期從9月19日開議到昨晚最後一次院會結束，原本應屬預算會期，且在藍白立委主導下，延會本月底。然而，今年度中央政府總預算案以及行政院版國防特別條例，連起碼的審議程序都未能展開。而細數本會期通過的法案，多數為在野強推的爭議法案，綠營因此批評預算會期史上頭一遭總預算未過，藍白全用來「搞擴權、搞自肥、搞貪污、搞鬥爭」。

本會期最應當處理的115年中央政府總預算，從送至立法院到昨晚院會結束共延宕154天，完全沒有審查。而攸關1.25兆元不對稱戰力提升的國防特別條例也已十度被藍白擋下，連付委的機會都沒有。

同樣被擱置的還有行政院版的兩岸條例修法，包括要求立委、縣市長等民選公職赴中採取許可制，以及曾任指標性職務者禁止赴中參與妨害國家尊嚴活動。

雖然前年憲法法庭裁決在野提出的國會擴權法案多數條文違憲，但藍白在本會期仍強推其他擴權法案。包括提出財劃法修法，且一修再修，爭議條款包括「補助款只能多不能少」；另又封殺行政院版的財劃法修法版本。

此外，藍白通過公務人員、公立學校教職員退休資遣撫卹法等反年改修法，停砍年金，被外界批評導致世代不正義、財務提前破產等問題。

這類被綠營指控圖利或自肥的法案，還包括修改國軍老舊眷村改建條例，為少數人量身修法並加重政府財政負擔。而在昨晚最後一次院會所強推的衛廣法、黨產條例、以及立法院組織法等修法，同樣是為特定對象的利益或官司進行解套，這三大惡法通過，更招致民團痛批立法院已成「解套院」。

然而，針對傳媒施政，例如國家通訊傳播委員會提名人的人事同意權，遭藍白全數否決；另修改公共電視法，刪除過渡時間的延任條款，並否決公視所提具社會聲望的董監事人選。

綠營還抨擊，藍白在本會期升高政治鬥爭，包括對賴清德總統提出彈劾案，還要提出總統到國會接受詢答的違憲要求。而在中國對台環台軍演，極限施壓之際，在野不願通過譴責中國的聲明，卻在國會強行決議，譴責行政院長卓榮泰與要求國安會秘書長吳釗燮下台。而當憲法法庭決定恢復運作捍衛憲政秩序，藍白也通過譴責參與運作的五位大法官，在野此舉也被質疑恐已破壞權力分立。

