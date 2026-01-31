罕發聲！丁允恭發文「抱歉我辦公室打砲」 下句嗆爆黃國昌被狂讚

立法院30日進行本會期最後一次院會，晚間院會結束，將離開立法院的立委黃國昌上主席台找院長韓國瑜合影。（資料照，記者方賓照攝）

總統府前發言人丁允恭，於擔任高雄市政府新聞局局長期間，與某女性記者交往時，多次在局長辦公室與女記者發生性行為，事件曝光後，丁已淡出政治圈。昨日他突然發文喊：「對不起我在辦公室打砲違背大家的期待」，接著他說：「但至少我沒有強烈要求政府禁止在辦公室打砲之後然後才打。」並PO出一張民眾黨主席黃國昌過去宣傳反紅媒遊行的照片，暗諷其立場轉變。

國民黨立委羅智強等人提出「衛星廣播電視法修正案」，被外界稱為「中天條款」，認為該法用意在讓中天新聞台復台。昨日在藍白立委護航下，三讀通過該修正草案。過去主張反紅媒，甚至舉辦遊行的黃國昌也遭到撻伐。

請繼續往下閱讀...

對此，丁允恭昨日深夜在臉書發文表示：「對不起我在辦公室打砲違背大家的期待。但至少我沒有強烈要求政府禁止在辦公室打砲之後然後才打。」接著PO出一張以黃國昌照片宣傳2019年反紅媒大遊行的照片，其中意涵不言而喻。

貼文PO出後，不少網友表示，丁允恭根本是以「傷敵一千，自損八百」的方法在批評黃國昌，紛紛在社群媒體相關討論下方留言：「Respect（尊重）！」、「你這篇文的笑我按得超糾結」、「我雖然做了不對的事，但我至少沒有一邊要求大家守規矩、一邊自己破壞規矩」、「我以為是某個人做的punch，沒想到是本人」、「DPP人出的事大多是私德，但藍白一直在搞亂的是公德，而且沒道德」、「本人地獄梗後勁好強，我在公車上笑到司機想報警」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法