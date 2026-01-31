中央總預算延宕 黃偉哲：衝擊產業升級進度

掌握產業轉型升級關鍵時機，台南關注總預算進度以推動新興產業。（台南市政府提供）

中央總預算至今未付委審查。南市經發局指出，中央政府預計在台南投入新興計畫，包括算力建設、智慧機器人發展等，農曆春節長假將至，若仍持續無法動支，由於正值台南產業轉型升級的關鍵時期將衝擊進度。

市長黃偉哲認為，一年之計在於春，許多企業均是在年初即投入設備與投資研發以規劃全年的發展。由於過去一年剛歷經美國對等關稅，以及相關天災的衝擊，台南的企業亟需政府奧援以進行轉型升級，所以產業輔導政策絕不能中斷，甚至更應加速，才能順遂企業的全年業務規劃，延續地方在就業、投資的榮景。

經發局表示，台南這座台灣最早與世界接軌的古都，近年已蛻變為東亞最大先進製程與先進封裝基地的科技新城，吸引IC設計、高頻寬記憶體、及AI相關產業加碼投資。中央也將台南視為重要據點，投入AI十大建設、大南方新矽谷等計畫。以今年新興計畫「智慧機器人關鍵技術、應用推廣計畫」為例，中央預計要投入19億元，其中包括柳營的機器人園區、六甲的機器人應用開發、沙崙的機器人研究等，此時中央更應與地方密切共同攜手，讓關鍵技術的落地投資與佈局得以實現。

台南由於金屬工業與研發量能充足，許多無人機業者選擇在臺南設廠製造。中央目前有規劃在無人載具產業發展中投入25億元，這筆預算不僅鼓勵各部會及地方政府在日常業務上導入無人機，也有助無人機業者增加製造與研發量能。唯有政府資源的持續挹注，確保整體產業環境與投資前景的穩定，才能讓無人機業者有擴產意願，帶動在地技術升級與就業機會。

