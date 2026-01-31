為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍委徐欣瑩爭取竹縣長參選提名喊話黨中央 鄭麗文5字回應

    2026/01/31 11:31 記者甘孟霖／台北報導
    鄭麗文今至台北市議會進行中常委投票。（記者甘孟霖攝）

    鄭麗文今至台北市議會進行中常委投票。（記者甘孟霖攝）

    爭取國民黨提名參選新竹縣長的立委徐欣瑩昨發布聲明強調，「若黨中央執意與民意對作，她將義無反顧，不再受限於黨內不公體制的束縛」。國民黨主席鄭麗文今（31日）被問到相關問題，僅簡短表示「改天再聊吧」。

    今天是國民黨中常委投票，鄭麗文今唯一公開行程就是赴台北市議會投票，不過並未安排受訪。面對媒體堵訪問她新竹縣選舉，徐欣瑩嗆不會受限黨內不公體制束縛等問題，鄭麗文笑笑並未多回應，僅說「改天再聊吧」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播