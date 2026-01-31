藍委徐欣瑩爭取竹縣長參選提名喊話黨中央 鄭麗文5字回應

鄭麗文今至台北市議會進行中常委投票。（記者甘孟霖攝）

爭取國民黨提名參選新竹縣長的立委徐欣瑩昨發布聲明強調，「若黨中央執意與民意對作，她將義無反顧，不再受限於黨內不公體制的束縛」。國民黨主席鄭麗文今（31日）被問到相關問題，僅簡短表示「改天再聊吧」。

今天是國民黨中常委投票，鄭麗文今唯一公開行程就是赴台北市議會投票，不過並未安排受訪。面對媒體堵訪問她新竹縣選舉，徐欣瑩嗆不會受限黨內不公體制束縛等問題，鄭麗文笑笑並未多回應，僅說「改天再聊吧」。

