賴清德批白國防條例侵犯行政權 黃國昌：回去重修憲法課

民眾黨創黨主席柯文哲、民眾黨主席黃國昌、台北市議員張志豪、台北市中正萬華區議員參選人吳怡萱、松山信義區議員參選人許甫今天上午在南門市場發放春聯，並於行前接受媒體聯訪。（記者塗建榮攝）

立法院第11屆第4會期昨落幕，今年度總預算一字未審，成為憲政首例。總統賴清德批評，立法院付委了民眾黨版國防特別預算條例，極度限縮添購武器的範圍，用相較不專業的版本、再次侵犯行政權。對此，民眾黨主席黃國昌表示，國會沒有透過特別條例授權，行政機關當然無從編列特別預算，賴總統若要發表悖於民主憲政的言論，恐怕要回去重新修憲法課。

黃國昌表示，賴清德的憲法課顯然有必要要重修，任何特別預算授權的基礎是特別條例，特別條例在民主憲政國家屬於國會的立法權。國會沒有透過特別條例授權，行政機關當然無從編列特別預算。行政、立法在權力分立、制衡、相互監督的民主憲政機制下，在憲政上面的角色跟地位，應該都非常的清楚，「賴清德總統如果要發表這種悖於民主憲政的言論，恐怕要回去重新修一下憲法課。」

黃國昌說，此外，行政院長卓榮泰昨天竟然公開批評，說台灣民眾黨的軍購特別條例裡面所授權的事項是「東拼西湊」；他提醒，民眾黨特別條例中，授權行政部門編列特別預算的每個品項，都是台灣國防部向美方提出的要求，而美方的國務院在戰爭部的同意之下，已經公告願意賣給台灣的品項。

黃國昌質疑，難不成卓榮泰是在批評，當初他自己轄下的國防部向美方所提出來的需求是東拼西湊嗎？只是要湊到一定的金額，才提出這樣的軍購需求嗎？他說，奉勸民主進步黨在做相關的發言以前，不要一天到晚只想著政治攻擊，想要利用資訊落差，欺騙一般沒有空了解細節的台灣老百姓。

