民眾黨黃守仕退選爆內訌 黃國昌：黨內競爭勿放大個人情緒

創黨主席柯文哲、黨主席黃國昌今天陪同台北市中正萬華區議員參選人吳怡萱在南門市場發放春聯，並於會前接受媒體聯訪。（記者塗建榮攝）

台灣民眾黨新北市汐止區主任黃守仕日前宣布退出黨內新北市議員初選，並指控遭到競爭對手、民眾黨主席黃國昌辦公室汐止區主任陳語倢抹黑，昨日再發文強調，「我始終沒有等到應有的道歉」。對此，黃國昌今天受訪表示，黨內競爭就好好競爭，該做的事是實現對選民的承諾，而不是放大個人情緒。

黃守仕昨天發文表示，陳語倢在「民眾之聲」中的發言，選擇避重就輕，將自身行為推諉至民眾黨中央，她心中依然感到憤怒與遺憾。即便如此，她始終沒有等到應有的道歉。她疑惑，為什麼在政治這條路上，抹黑、造謠、扭曲事實這些在日常生活中被視為不正常的行為，一旦披上政治外衣，卻彷彿成了「理所當然」？

媒體詢問，黃守仕再次發文表示，陳語倢還是沒道歉，是否擔心這件事導致黨內裂痕，新北市汐止區主任的缺額找誰來補。黃國昌回應，這個要問新北市黨部主委，他現在不是。

媒體追問，陳語倢現在還是黃國昌辦公室的汐止區主任，針對爭議會不會希望她早一點處理解決。黃國昌說，他覺得「黨內競爭就好好競爭」，每個人在過程中都有一些情緒，但最重要的是不要忘記，今天在位置上，我們該做的事情是實現對選民的承諾，而不是放大個人的情緒，這件事情他對黨內的每個同志說的話都是一樣的。

