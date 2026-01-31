藍白強推3惡法未審總預算 黃帝穎：閣揆「不副署」惡法不生效

律師黃帝穎。（資料照）

昨日是立法院本會期最後一天，在藍白立委聯手下接連三讀通過「衛星廣播電視法」、「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」及「立法院組織法」等爭議修法。對此，律師黃帝穎表示，藍白三大惡法閣揆不應副署，惡法不生效，惡害不發生。

黃帝穎在臉書PO文表示，藍白強行通過《衛星廣播電視法》、《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》及《立法院組織法》三大惡法，這是我國憲政史上首例，立法院在預算會期完全未審議中央政府總預算，卻接連通三大違憲惡法，荒謬至極。

黃帝穎指出，行政院不應副署衛廣法，藍白個案修法護航紅媒，藍白通過《衛星廣播電視法》修法，明顯是個案修法，掩護紅媒，不僅違反司法個案正義，更讓不符換照規定的特定業者，可藉濫行訴訟持續違規經營，戕害新聞自由及獨立機關，若閣揆副署讓衛廣法生效，行政法院「依法審判」可立即判決讓因違法被撤照的紅媒就地上架，惡害明顯且難以回復。

黃帝穎續指，不應副署黨產條例，藍白個案修法強搶人民56億元，藍白修黨產條例，圖利救國團，將已歸還人民的56億元「搶回去」給國民黨附隨組織，明顯是不公不義惡法。若行政院長副署惡法生效，目前救國團已上訴到最高行政法院，法官「依法審判」，馬上有直接改判56億元回到黨產的壓力，就算憲法法庭事後裁定暫時處分，也無法改變最高行政法院黨產確定判決的結果，顯見閣揆若副署惡法，將陷司法於不義，勢必發生重創正義、無法回復的嚴重惡果。

黃帝穎補充，不應副署立法院組織法，藍白修法將貪污助理費除罪顯違背社會正義，藍白草率通過《立法院組織法》，相關修法過程不僅違反民主程序，沒有經過實質討論，甚至將助理費定性為「立委補助費用」，擺明為立委貪污助理費除罪，違背正義原則。

黃帝穎直言，行政院長守護民主憲政與社會正義應不副署三大惡法，現代民主國家，守護民主憲政與社會正義，不只是大法官的責任，更是所有憲政機關的責任，行政院是憲政機關，行政院長當然有守護民主憲政與社會正義的義務，面對三大「不公不義惡法」，閣揆「不副署」，惡法不生效，惡害就不會發生。

