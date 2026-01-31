為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    1張漫畫圖喊話立院 藍白卡總預算 台南14億托育經費動不了

    2026/01/31 10:32 記者洪瑞琴／台南報導
    中央政府總預算遭藍白陣營杯葛，南市府出「漫畫圖」，溫馨向立委喊話。（南市社會局提供）

    中央政府總預算遭藍白陣營杯葛，南市府出「漫畫圖」，溫馨向立委喊話。（南市社會局提供）

    中央政府總預算在立法院遭藍白陣營杯葛，審議進度一再延宕，引發地方政府反彈。台南市政府別出心裁，以1張「漫畫圖」呈現父母抱著孩子、焦急等待的畫面，溫馨向立委喊話，一圖秒懂，風格有別於過往制式官方說明圖卡。

    台南市長黃偉哲直言，藍白持續卡關中央總預算，首當其衝的就是公共托育政策。目前規模約14億元的公共化托育設施佈建經費，因預算尚未過關，恐面臨無法動支的風險，台南市原規劃推動的8處公共托育建設，也因此出現延宕危機，真正受影響的，是最需要支持的孩子與家長。

    黃偉哲批評，總預算是國家正常運作的基本盤，卻被當成政治攻防工具操作，「政治可以吵，但不該讓孩子的福利成為犧牲品。」他呼籲藍白回到民生本位，停止無止盡的政治杯葛，讓預算審議回歸正軌。

    市府社會局說明，相關預算主要用於補助地方政府設立及優化公共托育家園、公設民營托嬰中心，並協助機關與企業推動員工子女托育服務，是因應少子女化的重要政策支柱。依原定規劃，台南市今年將推動8處公共托育建設與開辦作業，但因中央預算遭卡關，經費撥付時程出現高度不確定性。

    具體建設項目包括玉井區多功能活動中心、歸仁區「公五」公園、善化溪美里活動中心等3處公設民營托嬰中心新建案，以及善化蓮潭、南區開南安居、安南區東和、北區區政與學甲區大北門等5處公共托育中心開辦計畫，完工後預計可服務約356名幼兒及其家庭。

    黃偉哲強調，中央預算若持續被政治拉鋸綁架，不僅影響地方建設進度，也將衝擊年輕家庭的就業與育兒安排，讓少子女化問題雪上加霜。他再次呼籲立法院儘速完成總預算審議，停止對立，別再讓公共托育與孩子的未來，成為政黨攻防下的犧牲品。

