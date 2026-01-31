蘇巧慧板橋市場拜票 批國民黨操控立院自肥

民進黨新北市長參選人蘇巧慧到板橋幸德市場拜票，受攤商歡迎。（記者翁聿煌攝）

民進黨提名新北市長參選人蘇巧慧31日前往板橋幸德市場掃街拜票，民調顯示她在板橋地區的支持率高於國民黨的可能參選人、台北市副市長李四川；對此蘇巧慧表示，各項民調都會參考，畢竟她是抱持著想和全新北400萬市民一起努力，讓城市升級的夢想而來的，所以會持續地努力。

蘇巧慧今天由立委張宏陸、議員石一佑、戴瑋姍、黃淑君等人到場掃街，蘇巧慧人氣十足，不少攤商及民眾主動打招呼，高喊「市長好」，令蘇巧慧團隊士氣大振，蘇巧慧說，選戰到現在只剩下301天，到下週就破300天了，她會持續努力，團隊會繼續把長跑當短跑，全力衝刺、全力以赴，爭取更多市民的認同。

請繼續往下閱讀...

對於30日立法院通過很多爭議法案，蘇巧慧表示，大家可以看到，這屆的立法院確實是相當地混亂，本來應該是要審理預算的會期，但是到昨天，卻一項預算提案都沒有審查完成，在整個國民黨主導的議程下，反而通過的是給國民黨400億元黨產的年終獎金，而且也把立法院助理的薪資變成給立法委員的補助，大家可以看得出來，整個制度都已經被破壞了。

蘇巧慧批評，她希望未來的立法院能夠重新回到正軌，畢竟審查的都不是福國利民的法案，而是讓國民黨自肥的法案，本來立法院應該是要為人民來服務，但是現在卻只為國民黨來服務，實在是有愧人民的託付。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右三）由黨籍民代陪同到市場拜票。（記者翁聿煌攝）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右二）參拜板橋港尾福德宮。（記者翁聿煌攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法