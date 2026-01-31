砲轟藍白爭議修法 林智群諷：聯手幫貪污犯解套、把國家的錢還給救國團

昨日是立法院本會期最後一天，在藍白立委挟人數優勢下，接連三讀通過「衛星廣播電視法」、「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」及「立法院組織法」等爭議修法。（資料照）

昨日是立法院本會期最後一天，在藍白立委挾人數優勢下，接連三讀通過「衛星廣播電視法」、「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」及「立法院組織法」等爭議修法。律師林智群對此發文批評，藍白立法委員自己提案、自己審查、自己通過，這不是獨裁，什麼才是獨裁？他也對這些爭議修法提出質疑「阿北的『把國家還給你』，結果是『把國家的錢還給救國團』」、「藍白聯手幫貪污犯解套」、「中天也要回來了。這年頭有國民黨黨證看起來比較夠力」他也感嘆「不會投票就不要亂投，政治詐騙集團就是在騙你的票」。

針對藍白立委昨日三讀通過數項爭議法案，林智群在臉書發文指出，藍白立法委員自己提案、自己審查、自己通過。連權力分立都沒有，這不是獨裁，什麼才是獨裁？

針對先前的助理費爭議，藍白三讀通過「立法院組織法修正案」，明定立法院應每年以公務預算編列立法委員補助費用，民進黨立委質疑是「盜用助理費除罪化」，林智群則批評，「藍白聯手幫貪污犯解套，這年頭有國民黨證、民眾黨證，貪污都沒關係欸」。

針對「衛星廣播電視法」修正案通過，林智群質疑，「中天也要回來了。這年頭有國民黨黨證看起來比較夠力，幾百億一下子就回來了。然後公視的預算跟人事也癱瘓了。根本就是自肥，這就是大家要的監督嗎？」

針對藍白三讀通過《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正案，林智群也諷刺「國民黨的正義跟善良都回來了。而民眾黨，不是什麼第三勢力，也不是什麼新政治，他們只是政治詐騙集團而已。什麼『把國家還給你』？結果是『把國家的錢還給救國團』」。

林智群也在另一則發文酸，「阿北的『把國家還給你』，結果是『把國家的錢還給救國團』。國民黨爛大家都知道，民眾黨號稱超越藍綠，結果變成國民黨的狗，真是讓人大開眼界」。

林智群今晨也發文質疑，300萬人自以為是的說民主不能讓民進黨一黨獨大，所以政黨票投給民眾黨，這樣就有制衡的力量，結果最終只看到智障的力量。

林智群稱，政治，是沒有模糊跟鄉愿的空間的。民眾黨用什麼「第三勢力」名稱騙票，其實就是小藍，那些投給他們的人，現在理解了嗎？

林智群直言，「我兩年前就說過，投給民眾黨，就是投給國民黨，投給白，就是投給藍，有些人就是好傻好天真，民主不是投票而已，而是思考，對國家方向的思考結果」。他也為此感嘆「不會投資就不要亂投錢、早晚碰到詐騙集團，投票也是一樣，不會投票就不要亂投，政治詐騙集團就是在騙你的票」。

