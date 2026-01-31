為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    細數黃國昌「告別作」惡行 吳靜怡：民主被清倉、國安被擱置、權貴被解套

    2026/01/31 09:32 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌（左）和國民黨主席鄭麗文（右）。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌（左）和國民黨主席鄭麗文（右）。（資料照）

    民眾黨立委黃國昌30日迎來立委任期最後一天，然而其「告別作」卻將持續衝擊台灣國防。對此政治評論員吳靜怡表示，黃國昌的立法院最後一夜，民主被清倉，國家安全被擱置，權貴被解套！

    吳靜怡在臉書PO文表示，黃國昌帶領的民眾黨，兩年來成為最沒用的小藍八，立法院的藍白立委沒有通過我們最需要的國防特別預算，沒有讓國家正常運作的年度總預算付委審查，卻用最快的速度、最粗暴的程序，清空了一整排為特定人（例如：高虹安、顏寬恒）、特定組織（例如：新聞媒體、國民黨）量身打造的政治法案，民眾黨也再度證實自己存在根本就是關鍵的垃圾八席。

    吳靜怡指出，這些人拿著我的納稅金，讓黨產條例被回溯修正，救國團數十億元資產解凍；《衛星廣播電視法》被硬闖，試圖為中天新聞鋪路復活；《立法院組織法》被改寫，讓「助理費」不再是專款專用，而是立委可自由支配的「補助費」，高虹安、顏寬恒這些捲入助理費爭議、甚至已被判刑的政治人物，從「犯罪」變成「只是制度問題」。

    吳靜怡續指，黃國昌把民眾黨變成政黨對決的武器，在民主價值與權力自保之間的對決中，只選擇自爽，此刻，民主好像真的離我們很遠，立法委員領的是人民的薪水，國家安全卻被擱置，都是最不可原諒的選擇！

    吳靜怡直言，難道新竹市的市民認同貪小錢，所以高虹安一副百分之百的當選模樣；難道台中市的選民認同貪小錢，所以顏家總是能成為海線霸主。貪到最後，難道要讓中華民國旗幟變成五星旗，你們子孫變共產的國有器官後，黃國昌的兒子什麼都不變，因為他沒告訴你，他兒子其實是美國人的樣子，民主國家應該怎麼捍衛民主應該有的姿態？這是重要的課題。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播