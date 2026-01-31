為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    民眾黨6位立委將離開！ 王義川超嗆祝福：有官司的就去跑官司

    2026/01/31 11:44 即時新聞／綜合報導
    民進黨立委王義川。（資料照）

    為落實「兩年條款」，民眾黨團總召黃國昌等6席不分區立委將在2月1日卸任，黃國昌稱將投入新北市長選戰。對此，臉書粉專「Mr.柯學先生」PO出民進黨立委王義川對於民眾黨6席不分區立委將在2月1日卸任的感言。

    粉專「Mr.柯學先生」PO出民進黨立委王義川對於民眾黨6席不分區立委將在2月1日卸任的感言。王義川表示「今日你們要踏上別的旅程，我們就在此分手吧，因為我們要繼續往前走，你們要走到別條路了，那走到別條路，人生就是這樣，那也祝福各位，反正簡單講一句就是祝福啦，祝福你們一切順利，有官司的就去跑官司，要回去美國顧小孩的，就去美國顧小孩，要賣薯條的就去賣薯條，要去夜市擺攤的就去夜市擺攤，要種水果的就去種水果，要去賣藥的就去賣藥。」

    網友們看到貼文後紛紛留言「該被關的去關一關，國家土城治理學院，等著你！」、「阿川說的太好了，不留」、「不是去美國啦！是要去土城」、「阿川太有才了，話出口好笑又有力」、「有沒有可能是換幾個更爛的魁儡上來而已，就是只會啥都舉手反對的那種」。

