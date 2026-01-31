諷藍白惡搞爭議修法、黃國昌背叛自己 許美華籲行政權不副署、不執行

立法院30日進行本會期最後一次院會，晚間表決大戰告ㄧ段落後，院長韓國瑜與藍白立委在議場合影。（記者方賓照攝）

昨日是立法院本會期最後一天，在藍白立委聯手下接連三讀通過「衛星廣播電視法」、「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」及「立法院組織法」等爭議修法。對此反紫光奇遊團成員許美華直言，已經懶得再罵藍白怎麼惡搞這個國家，還有不到10年就完全背叛自己的黃國昌，她質疑黃國昌從痛罵國民黨，變成幫著國民黨拿回不屬於他們的不當黨產，也從反紅媒變成幫助國民黨通過衛廣法修法，想讓中天復活。她呼籲行政權硬起來，對不公不義的黨產條例「不副署、不公告、不執行」。

許美華在臉書發文指出，已經懶得再罵藍白怎麼惡搞這個國家，還有不到10年就完全背叛自己的黃國昌。她表示在立法院會期最後一天，藍白聯手通過《不當黨產條例》修法，試圖搶回屬於台灣人的共同財產，超過4百億、建物近2萬坪、土地近3千坪。

許美華直言，很多人貼出2016年「時代力量時期的黃國昌」發文，當時的他發文寫通過《不當黨產處理條例》，還痛罵國民黨嘻嘻哈哈無恥，絕不可能悔改，該做的事，就是徹底消滅它。結果「民眾黨的黃國昌」在他立委任期最後一天，幫著國民黨拿回不屬於他們的不當黨產，掠奪屬於台灣人數百億的國家資產。

許美華也質疑，7年前跟館長一起上凱道反紅媒的黃國昌，還帶著民眾黨跟國民黨，通過想要讓中天復活的《衛星廣播電視法》。好笑的是，NCC說，根據修正通過條文，沒有溯及既往規定，因此中天不適用。對此她也酸「藍白又一條烏龍立法，意外嗎」。

許美華強調，今天的國會鬧劇，我只拜託行政院卓榮泰團隊，行政權硬起來！對不公不義的黨產條例「不副署、不公告、不執行」。她也直言，超過4百億、建物近2萬坪、土地近3千坪的不當黨產，是屬於全台灣人的國家資產，絕不能讓無恥國民黨拿回去！

