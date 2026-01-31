為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    黃國昌遭譏從反紅媒變護紅媒 張育萌貼6年前影片：為了什麼出賣靈魂

    2026/01/31 08:55 即時新聞／綜合報導
    國民黨立委羅智強等人提出「衛星廣播電視法修正案」欲讓中天新聞台復台，被批評為「中天條款」，昨日在藍白立委護航下，三讀通過該修正草案。外界質疑民眾黨主席黃國昌（見圖）昔日反紅媒，如今卻護紅媒。（資料照）

    國民黨立委羅智強等人提出「衛星廣播電視法修正案」欲讓中天新聞台復台，被批評為「中天條款」，昨日在藍白立委護航下，三讀通過該修正草案。外界質疑民眾黨主席黃國昌（見圖）昔日反紅媒，如今卻護紅媒。（資料照）

    國民黨立委羅智強等人提出「衛星廣播電視法修正案」欲讓中天新聞台復台，被批評為「中天條款」，昨日在藍白立委護航下，三讀通過該修正草案。外界質疑民眾黨主席黃國昌（見圖）昔日反紅媒，如今卻護紅媒。台灣青年世代共好協會理事長張育萌也分享昔日黃國昌為砲轟中天所製作的影片，並感嘆「台上的人們，經歷了什麼？出賣了靈魂，一個接一個變色」。

    張育萌在臉書分享一段影片，並指6年前，有位政治人物用「2020告別中天」為題，寫了一篇鏗鏘有力的聲明，那個人叫黃國昌。當時，黃國昌做了這支影片，告訴台灣社會：新聞自由不應淪為在「棄守新聞倫理底線、甘為老闆政治鷹犬」後的萬用擋箭牌。

    張育萌表示，那年，黃國昌說要「讓2020年成為，台灣社會向蔡衍明的中天新聞，告別的一年」。實在沒想到，一夕回到改革前。

    張育萌在文末也感嘆，「台上的人們，經歷了什麼？出賣了靈魂，一個接一個變色」、「民主真的好脆弱」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播