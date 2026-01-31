黃國昌遭譏從反紅媒變護紅媒 張育萌貼6年前影片：為了什麼出賣靈魂

國民黨立委羅智強等人提出「衛星廣播電視法修正案」欲讓中天新聞台復台，被批評為「中天條款」，昨日在藍白立委護航下，三讀通過該修正草案。外界質疑民眾黨主席黃國昌（見圖）昔日反紅媒，如今卻護紅媒。（資料照）

國民黨立委羅智強等人提出「衛星廣播電視法修正案」欲讓中天新聞台復台，被批評為「中天條款」，昨日在藍白立委護航下，三讀通過該修正草案。外界質疑民眾黨主席黃國昌（見圖）昔日反紅媒，如今卻護紅媒。台灣青年世代共好協會理事長張育萌也分享昔日黃國昌為砲轟中天所製作的影片，並感嘆「台上的人們，經歷了什麼？出賣了靈魂，一個接一個變色」。

張育萌在臉書分享一段影片，並指6年前，有位政治人物用「2020告別中天」為題，寫了一篇鏗鏘有力的聲明，那個人叫黃國昌。當時，黃國昌做了這支影片，告訴台灣社會：新聞自由不應淪為在「棄守新聞倫理底線、甘為老闆政治鷹犬」後的萬用擋箭牌。

張育萌表示，那年，黃國昌說要「讓2020年成為，台灣社會向蔡衍明的中天新聞，告別的一年」。實在沒想到，一夕回到改革前。

張育萌在文末也感嘆，「台上的人們，經歷了什麼？出賣了靈魂，一個接一個變色」、「民主真的好脆弱」。

