強化打擊能力 行政院：今年起將一年期義務役編成步兵營

行政院向立法院新會期提出的施政報告已出爐，行政院表示，為強化義務役男單兵戰鬥職能，8 週入伍訓練已增加機槍實彈射擊、無人機、反裝甲火箭及人攜式刺針飛彈訓項，使役男具備基本概念與操作原理。而今年起，將一年期義務役編成步兵營，配合聯兵旅進訓三軍聯合火力實彈測考，置重點於陣地防禦、通聯指管、火力支援協調等聯合軍兵種作戰，強化聯合拘束打擊能力。

行政院指出，義務役男分發部隊後，依專長施予專業訓練，並結合服役單位基地流路，實施綜合戰鬥教練，以及火砲、反裝甲火箭等武器實彈射擊；另於戰術位置與民防團隊共同執行戰場經營、作戰計畫演練等課目，使其具備執行戰備任務能力。

行政院表示，為鼓勵志願役人才長留久用，國軍持續透過人性化管理、適度開放入營限制條件、提升福利措施及提高人員薪資待遇等多面向努力，人力編現已有顯著之提升。114年留營成效為 87.2％，較 113 年底提升 5.2％，志願役現員亦較113年成長 3000 餘員。

落實役男徵兵處理，行政院說明，完成95年次徵兵及齡男子兵籍調查10萬8382人。另114年役男徵兵檢查人數總計10萬 7595 人，體位判定人數常備役7萬4702人、替代役體位1萬1637人，免役體位1 萬7365 人；114 年計徵集常備兵役軍事訓練入營 5 萬 5801人、常備兵8054人、補充兵1萬1266人、替代役1萬3040 人。

