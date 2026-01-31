為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    強化打擊能力 行政院：今年起將一年期義務役編成步兵營

    2026/01/31 07:58 記者鍾麗華／台北報導
    行政院表示，今年起，將一年期義務役編成步兵營，配合聯兵旅進訓三軍聯合火力實彈測考，置重點於陣地防禦、通聯指管、火力支援協調等聯合軍兵種作戰，強化聯合拘束打擊能力。（資料照）

    行政院表示，今年起，將一年期義務役編成步兵營，配合聯兵旅進訓三軍聯合火力實彈測考，置重點於陣地防禦、通聯指管、火力支援協調等聯合軍兵種作戰，強化聯合拘束打擊能力。（資料照）

    行政院向立法院新會期提出的施政報告已出爐，行政院表示，為強化義務役男單兵戰鬥職能，8 週入伍訓練已增加機槍實彈射擊、無人機、反裝甲火箭及人攜式刺針飛彈訓項，使役男具備基本概念與操作原理。而今年起，將一年期義務役編成步兵營，配合聯兵旅進訓三軍聯合火力實彈測考，置重點於陣地防禦、通聯指管、火力支援協調等聯合軍兵種作戰，強化聯合拘束打擊能力。

    行政院指出，義務役男分發部隊後，依專長施予專業訓練，並結合服役單位基地流路，實施綜合戰鬥教練，以及火砲、反裝甲火箭等武器實彈射擊；另於戰術位置與民防團隊共同執行戰場經營、作戰計畫演練等課目，使其具備執行戰備任務能力。

    行政院表示，為鼓勵志願役人才長留久用，國軍持續透過人性化管理、適度開放入營限制條件、提升福利措施及提高人員薪資待遇等多面向努力，人力編現已有顯著之提升。114年留營成效為 87.2％，較 113 年底提升 5.2％，志願役現員亦較113年成長 3000 餘員。

    落實役男徵兵處理，行政院說明，完成95年次徵兵及齡男子兵籍調查10萬8382人。另114年役男徵兵檢查人數總計10萬 7595 人，體位判定人數常備役7萬4702人、替代役體位1萬1637人，免役體位1 萬7365 人；114 年計徵集常備兵役軍事訓練入營 5 萬 5801人、常備兵8054人、補充兵1萬1266人、替代役1萬3040 人。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播